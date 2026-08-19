Karol G y Maluma lideran un concierto solidario por el terremoto en Colombia

Karol G, Miguel Bosé, Sebastián Yatra , Maluma y Silvestre Dangond, junto a otros artistas, ofrecerán un concierto solidario el 23 de agosto en Bogotá para recaudar fondos a favor de los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia.
"La industria de la música en Colombia decidió unirse detrás de un mismo propósito: donar su trabajo para ayudar en la reconstrucción de las zonas más afectadas y contribuir a que las familias que perdieron sus hogares puedan volver a tener un techo y comenzar a reconstruir sus vidas", detallaron los organizadores del concierto que se realizará en el recinto Vive Claro, el más grande de Colombia.
El total de los aportes realizados en el concierto, denominado 'Voces por la vida', será donado a Presentes Corporación para apoyar en las tareas de reconstrucción de las zonas más afectadas por el sismo, que ya suma más de dos centenares de muertos.
La lista de artistas confirmados se amplía, entre los que también están Grupo Niche, Andrés Cepeda, Draco Rosa, Bonka, Daniel Habif, Eladio Carrión, Galy Galiano, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Pedro Capó y Timo.
La organización del evento precisó que la participación de la colombiana Karol G será vía 'livestream' y se sumará en colaboración con su Fundación Con Cora, dedicada a empoderar a mujeres y comunidades en situación de vulnerabilidad.
El público podrá hacer donaciones desde 100.000 pesos colombianos (unos 32 dólares) a Presentes Corporación, lo que incluye la entrada para asistir al espectáculo 'Colombia: Voces por la Vida'.
"Artistas nacionales e internacionales, promotores de conciertos, productores, medios de comunicación, marcas, proveedores, técnicos y cientos de personas detrás de los espectáculos decidieron ponerse del mismo lado y aportar lo que saben hacer a una misma causa, poniendo su trabajo y recursos al servicio de esta iniciativa sin cobrar honorarios, ni costos directos", indicaron los promotores.
Concierto ha recaudado más de un millón de dólares para víctimas del terremoto
El concierto solidario 'Colombia: Voces por la Vida', que reunirá este domingo a 23 artistas en Bogotá, ha recaudado más de 3.500 millones de pesos colombianos (unos 1,1 millones de dólares) para apoyar a los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país el pasado lunes 10 de agosto.
"Nuestro objetivo es unir nuestras voces, nuestras mano y nuestro saber hacer para recaudar fondos y reconstruir las casas de los colombianos que vieron afectados sus condiciones de vida el pasado 10 de agosto en el terremoto", afirmó a EFE la directora general de Ocesa Colombia, la empresa organizadora del evento, Luz Ángela Castro.
El evento tendrá lugar en el Vive Claro, un escenario de la capital que tiene capacidad prevista para unos 40.000 espectadores, y contará además con la ayuda de empresas patrocinadoras vinculadas al mercado del entretenimiento, además de la Fundación Con Cora, de Karol G.
"En este momento no se han cerrado la compra tiquetes (boletos), y tenemos espacio disponible para que la gente siga donando y redimiendo una entrada para el concierto", aseguró la organizadora, que explica que los ciudadanos pueden donar a través de la plataforma en línea de Ticketmaster Colombia.
Las donaciones parten de los 100.000 pesos colombianos (unos 32 dólares), aunque los precios varían en función de la ubicación. "No están comprando una boleta, sino que están donando su participación para ver un concierto", aseguró la organizadora, quien explicó que todo el dinero recaudado se destina de manera directa a Presentes Corporación, una empresa dedicada a la reconstrucción de viviendas e infraestructuras afectadas por desastres naturales.
El terremoto del 10 de agosto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el selvático departamento del Chocó (oeste), situado en límites con Valle del Cauca y Risaralda y el Instituto de Medicina Legal de Colombia ha recibido 312 cuerpos de víctimas. Sin embargo, estas cifras distan de las dadas por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien rebajó a 289 el número de fallecidos en una alocución este lunes al país.
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