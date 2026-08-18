Honduras tiene la tercera tarifa eléctrica residencial más cara de Centroamérica

El costo de encender una luz, mantener funcionando un refrigerador o utilizar un aire acondicionado coloca a Honduras entre los países de Centroamérica donde más caro resulta consumir <b>electricidad</b>.Un ranking publicado en julio de 2026 por Revista Mercado, con datos de Global Petrol Prices, ubica al país en el cuarto lugar entre los diez países latinoamericanos incluidos y en el tercero de Centroamérica, con una <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/tarifa-electrica-sube-12-honduras-golpea-2-millones-usuarios-enee-cree-EH31274145">tarifa residencial</a> de 0.236 dólares por kilovatio hora (kWh).