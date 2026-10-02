Dos centros educativos de Honduras entran al top 20 de Matific

San Pedro Sula, Honduras. Dos centros educativos hondureños aparecen entre los primeros 20 lugares de la clasificación de las Olimpiadas de Matemáticas Matific 2026 para Latinoamérica, competencia virtual en la que participan estudiantes de distintos países de la región.

La clasificación consultada muestra al CEB Sergio Palacios, de Honduras, en la quinta posición, con un logro acumulado de 80.47%. El CEB José Ramón Aguilar, ubicado en Cortés, aparece en el puesto 16, con 78.96%.

Ambos centros comparten la clasificación con instituciones educativas de Ecuador, Paraguay, Argentina, México, Cuba y otros países de la región.

Las Olimpiadas Matific se desarrollan del 28 de septiembre al 2 de octubre y están dirigidas a estudiantes de entre 4 y 15 años. Durante cinco días, los participantes realizan actividades matemáticas dentro de la plataforma y acumulan estrellas para sus centros educativos.

Según las reglas de Matific, la posición de cada escuela depende del porcentaje alcanzado respecto de su objetivo de estrellas. El cálculo toma en cuenta las estrellas obtenidas por los estudiantes activos frente a la meta establecida para el centro educativo.