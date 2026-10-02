Dos centros educativos de Honduras entran al top 20 de Matific

San Pedro Sula, Honduras. Dos centros educativos hondureños aparecen entre los primeros 20 lugares de la clasificación de las Olimpiadas de Matemáticas Matific 2026 para Latinoamérica, competencia virtual en la que participan estudiantes de distintos países de la región.
La clasificación consultada muestra al CEB Sergio Palacios, de Honduras, en la quinta posición, con un logro acumulado de 80.47%. El CEB José Ramón Aguilar, ubicado en Cortés, aparece en el puesto 16, con 78.96%.
Ambos centros comparten la clasificación con instituciones educativas de Ecuador, Paraguay, Argentina, México, Cuba y otros países de la región.
Las Olimpiadas Matific se desarrollan del 28 de septiembre al 2 de octubre y están dirigidas a estudiantes de entre 4 y 15 años. Durante cinco días, los participantes realizan actividades matemáticas dentro de la plataforma y acumulan estrellas para sus centros educativos.
Según las reglas de Matific, la posición de cada escuela depende del porcentaje alcanzado respecto de su objetivo de estrellas. El cálculo toma en cuenta las estrellas obtenidas por los estudiantes activos frente a la meta establecida para el centro educativo.
La plataforma publica una tabla con las 100 escuelas con mejores resultados de la competencia.
La medición reúne a instituciones con niveles de participación y desempeño comparables, incluyendo centros de países como Ecuador, Paraguay, Argentina y México, según los datos compartidos.
El papel de Matific
Matific es una plataforma educativa enfocada en el aprendizaje de las matemáticas. Su sistema utiliza actividades y desafíos basada en juegos interactivos para que los estudiantes desarrollen habilidades matemáticas, mientras acumulan logros en su sistema.
La propia plataforma explica que sus rankings escolares se calculan a partir de los logros alcanzados por los participantes y que sus métricas consideran, entre otros elementos, las estrellas obtenidas y la cantidad de estudiantes que participan.
El resultado en la tabla de clasificación Matific, coloca a estos centros hondureños en el foco de una experiencia de aprendizaje que combina la enseñanza en las aulas con herramientas digitales y participación en competencias internacionales de matemáticas.
Cabe mencionar que estos pequeños genios hondureños que brillaron en las olimpiadas, realizaron una pre-competencia de acuerdo con la Secretaría de Educación, donde demostraron sus habilidades en la matemáticas para enfrentarse con estudiantes de 20 países.
Para 2026, la plataforma programó su Olimpiada de Matemáticas entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre el cual busca fomentar la participación, el aprendizaje y el desarrollo de las matemáticas en los niños.