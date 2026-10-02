Técnico Alemán abre inscripciones para admisión de séptimo y décimo grado

San Pedro Sula, Honduras. El Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) abrió el proceso de inscripciones para los estudiantes que buscan ingresar a séptimo grado del Ciclo Básico Técnico y para quienes aspiran a continuar su formación en décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional (BTP) o primero de los Técnicos de la Asesoría Alemana.

Para los aspirantes a séptimo grado, el proceso de inscripción inició el jueves 24 de septiembre de 2026 y concluirá el 2 de noviembre. La atención se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 4:00 p.m.

El primer paso consiste en acudir al Departamento de Orientación, donde se realizará la entrevista y la revisión de los documentos solicitados por la institución.

Entre los requisitos para séptimo grado se encuentra presentar las calificaciones de los tres primeros parciales de sexto grado, con firmas y sellos originales, además de contar con un promedio mínimo de 85% y no tener asignaturas reprobadas.

El CTHA establece que los documentos deben ser originales y estar en buen estado. No aceptarán documentos con borrones, corrector, tachones o información ilegible. Los documentos originales serán devueltos después de la revisión.

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Los aspirantes también deberán presentar la partida de nacimiento original y dos fotografías tamaño carné en papel fotográfico. Una de las fotografías deberá colocarse en el formato de inscripción.

Otro de los requisitos es que el estudiante se presente obligatoriamente acompañado de su padre o madre al momento de realizar el trámite.

Antes de pasar a la revisión de documentos, los aspirantes deberán consultar la información vocacional disponible en la página web oficial del Centro Técnico Hondureño Alemán e imprimir el comprobante correspondiente.