Técnico Alemán abre inscripciones para admisión de séptimo y décimo grado

San Pedro Sula, Honduras. El Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) abrió el proceso de inscripciones para los estudiantes que buscan ingresar a séptimo grado del Ciclo Básico Técnico y para quienes aspiran a continuar su formación en décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional (BTP) o primero de los Técnicos de la Asesoría Alemana.
Para los aspirantes a séptimo grado, el proceso de inscripción inició el jueves 24 de septiembre de 2026 y concluirá el 2 de noviembre. La atención se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 4:00 p.m.
El primer paso consiste en acudir al Departamento de Orientación, donde se realizará la entrevista y la revisión de los documentos solicitados por la institución.
Entre los requisitos para séptimo grado se encuentra presentar las calificaciones de los tres primeros parciales de sexto grado, con firmas y sellos originales, además de contar con un promedio mínimo de 85% y no tener asignaturas reprobadas.
El CTHA establece que los documentos deben ser originales y estar en buen estado. No aceptarán documentos con borrones, corrector, tachones o información ilegible. Los documentos originales serán devueltos después de la revisión.
Los aspirantes también deberán presentar la partida de nacimiento original y dos fotografías tamaño carné en papel fotográfico. Una de las fotografías deberá colocarse en el formato de inscripción.
Otro de los requisitos es que el estudiante se presente obligatoriamente acompañado de su padre o madre al momento de realizar el trámite.
Antes de pasar a la revisión de documentos, los aspirantes deberán consultar la información vocacional disponible en la página web oficial del Centro Técnico Hondureño Alemán e imprimir el comprobante correspondiente.
Prueba vocacional para séptimo grado
Como parte del proceso de admisión se realizará una prueba vocacional, para la cual los horarios programados serán entregados al momento de completar la inscripción.
La prueba está contemplada para el viernes 6 de noviembre de 2026 y evaluará conocimientos de Matemáticas y Español. El temario de estudio podrá obtenerse en el Departamento de Orientación una vez que el aspirante haya completado su inscripción.
El CTHA señala que busca jóvenes con destrezas mentales, capacidad para utilizar herramientas y accionar máquinas, disposición para cumplir con sus deberes escolares, responsabilidad y capacidad para trabajar bajo presión.
Admisión para décimo grado
El centro educativo también mantiene abierto el proceso dirigido a estudiantes que desean ingresar a décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional o a primero de los Técnicos de la Asesoría Alemana.
Esta etapa está dirigida a jóvenes que han culminado su formación básica y buscan continuar con una preparación especializada en diferentes áreas técnicas.
Entre los requisitos proporcionados por el CTHA para este proceso se establece que el aspirante debe ser menor de 17 años al momento de la matrícula, no tener asignaturas reprobadas ni retrasadas y no contar con un título profesional ni estar matriculado en el nivel de educación media.
También deberá presentar la certificación de estudios o las calificaciones finales de séptimo y octavo grado, además de las calificaciones de los tres primeros parciales de noveno grado.
Los documentos deberán ser originales, sin manchas de corrector, tachones o información ilegible. Asimismo, se solicita un índice mínimo de 80%, la partida de nacimiento original y dos fotografías tamaño carné en papel fotográfico.
Los aspirantes deberán llenar y entregar la solicitud de inscripción en el Departamento de Orientación y presentarse obligatoriamente con su padre o madre.
Estas son las carreras disponibles
El CTHA ofrece seis opciones de Bachillerato Técnico Profesional:
Construcciones Metálicas.Electricidad.Mecánica Automotriz.Mecánica Industrial.Electrónica.Refrigeración y Aire Acondicionado.
En cuanto a los Técnicos de la Asesoría Alemana, las opciones disponibles son:
Electricidad.Mecánica Automotriz.Mecánica Industrial.
La institución señala que su formación busca preparar a los estudiantes para incorporarse al trabajo productivo, desarrollar iniciativas de empleo propio y continuar posteriormente con estudios superiores.
Los egresados también reciben formación orientada a facilitar su integración a diferentes sistemas de trabajo con un periodo mínimo de entrenamiento, según la información proporcionada por el centro educativo.
El CTHA destaca que requiere jóvenes que valoren las oportunidades de estudio, tengan sentido de responsabilidad, desarrollen destrezas para el trabajo técnico y estén dispuestos a dedicar tiempo a sus deberes escolares.