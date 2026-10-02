Honduras será sede del Foro Parlamentario Iberoamericano en 2028

Madrid, España. Honduras será sede en 2028 del Foro Parlamentario Iberoamericano, anunció el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante su participación en la XII sesión plenaria del encuentro que se desarrolla en España.

Tomás Zambrano destacó que para Honduras asumir la sede representa un respaldo a las instituciones y al fortalecimiento del sistema democrático del país. El titular del Legislativo también agradeció a las autoridades españolas por la organización del foro y por la atención brindada a las delegaciones participantes.

“Nos hemos sentido en casa. Se lo agradecemos”, expresó Zambrano durante su intervención, en la que confirmó que Honduras recibirá a las delegaciones parlamentarias iberoamericanas dentro de dos años.

“Este Foro Parlamentario Iberoamericano va a ser su casa en 2028”, manifestó el presidente del Congreso Nacional, quien extendió una invitación a los representantes de los países participantes para que visiten Honduras durante el encuentro.