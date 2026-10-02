Honduras será sede del Foro Parlamentario Iberoamericano en 2028

Madrid, España. Honduras será sede en 2028 del Foro Parlamentario Iberoamericano, anunció el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante su participación en la XII sesión plenaria del encuentro que se desarrolla en España.
Tomás Zambrano destacó que para Honduras asumir la sede representa un respaldo a las instituciones y al fortalecimiento del sistema democrático del país. El titular del Legislativo también agradeció a las autoridades españolas por la organización del foro y por la atención brindada a las delegaciones participantes.
“Nos hemos sentido en casa. Se lo agradecemos”, expresó Zambrano durante su intervención, en la que confirmó que Honduras recibirá a las delegaciones parlamentarias iberoamericanas dentro de dos años.
“Este Foro Parlamentario Iberoamericano va a ser su casa en 2028”, manifestó el presidente del Congreso Nacional, quien extendió una invitación a los representantes de los países participantes para que visiten Honduras durante el encuentro.
El titular del Legislativo señaló que la intención es que el foro permita a las delegaciones conocer diferentes regiones del país. Entre los destinos mencionados están Copán Ruinas, Comayagua, el Golfo de Fonseca y Roatán.
Sin embargo, Zambrano sostuvo que el principal atractivo de Honduras será su población. “Lo más importante en Honduras es nuestra gente. La calidad humana de mi pueblo, que nos va a recibir como hermanos”, afirmó.
Durante su intervención, el presidente del Congreso Nacional también planteó algunos de los temas que podrían formar parte del diálogo durante el foro de 2028, entre ellos la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, las maras y pandillas.
Zambrano agregó que otro de los desafíos comunes que pueden ser abordados durante el encuentro es el cambio climático. Según planteó, estos asuntos trascienden las fronteras y representan retos compartidos por los países de América, por lo que consideró importante discutirlos durante el foro que tendrá como sede a Honduras en 2028.