Tomás Zambrano representa a Honduras en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano en España

Madrid, España. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, participa este jueves en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que reúne en Madrid a representantes de los parlamentos de los países que integran la comunidad iberoamericana. Zambrano informó sobre su participación en el encuentro, desde donde destacó la importancia de mantener espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre los representantes de las distintas naciones.

El foro, que se desarrolla los días 1 y 2 de octubre, aborda algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente la comunidad iberoamericana, entre ellos el impacto de la inteligencia artificial, los retos para la democracia, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria. Durante las jornadas también se analizan asuntos relacionados con la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los cambios que la inteligencia artificial plantea para el funcionamiento de los parlamentos.

El titular del Legislativo hondureño señaló que su participación forma parte de la representación del país en espacios de diálogo y cooperación internacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además de los temas generales de la agenda, Zambrano ha señalado el interés de Honduras en fortalecer los vínculos de trabajo con otros parlamentos en asuntos como la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico.