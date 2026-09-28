No hay evidencia de que Tomás Zambrano dijera que tendrá el apoyo de JOH en las próximas elecciones

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, una supuesta declaración en la que afirma que tendrá el apoyo del expresidente Juan Orlando Hernández para las próximas elecciones. Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay registros públicos que documenten que Zambrano haya realizado esa declaración. Además, en una reciente entrevista con un medio de comunicación, Tomás Zambrano manifestó que mantiene una buena relación con Hernández, pero aseguró que, por ahora, no está enfocado en buscar una aspiración política. “Tendré el apoyo de JOH para las próximas elecciones con eso le digo todo”, es literalmente la presunta declaración de Zambrano que ha sido compartida en TikTok desde el 27 de septiembre.

Tomás Zambrano se ha consolidado como uno de los principales liderazgos dentro del Partido Nacional. Entre 2022 y 2026, cuando esa institución política estuvo en la oposición, se desempeñó como jefe de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su trayectoria y protagonismo dentro del partido lo han colocado entre los nombres mencionados como eventuales aspirantes a la Presidencia de Honduras para las elecciones de 2029. Anteriormente, durante el último periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández, Zambrano se desempeñó como secretario de la junta directiva del Congreso Nacional.

No hay evidencia

En primer lugar, es falso que Tomás Zambrano haya afirmado públicamente que Juan Orlando Hernández (JOH) lo respaldará en el próximo proceso electoral en Honduras, corroboró LA PRENSA Verifica. Una búsqueda en Google con palabras clave como “Tomás Zambrano”, “apoyo de JOH”, “próximas elecciones” y “candidatura presidencial” permitió localizar una entrevista concedida por el presidente del Congreso Nacional al medio de comunicación HCH el 26 de septiembre de 2026. Durante la entrevista, Zambrano fue consultado sobre una posible aspiración política y si recibiría el respaldo de Juan Orlando Hernández ante una eventual candidatura presidencial. El titular del Legislativo expresó que siempre ha mantenido una buena relación con el expresidente, pero no confirmó que tenga asegurado su apoyo para una eventual candidatura. Por el contrario, Zambrano manifestó que actualmente no busca una aspiración política y que su prioridad es trabajar desde el Congreso Nacional en beneficio de la población.