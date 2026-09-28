Es de 2022 el video en que Manuel Zelaya dice que pidió a Bukele abrir la frontera con El Salvador

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) en el que afirma que habló con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para abrir la frontera entre Honduras y El Salvador.
Sin embargo, el video no corresponde a septiembre de 2026. Las declaraciones de Zelaya fueron emitidas en febrero de 2022 y ahora vuelven a circular fuera de su contexto original.
“¡Íbamos tan bien, pero, sucedieron cositas!”, dice textualmente la descripción de una entrada en TikTok que ha sido compartida cientos de veces desde el 26 de septiembre.
La difusión del clip ocurre días después de que el exmandatario se refiriera en sus redes sociales al nuevo mausoleo construido en San Salvador para albergar los restos de Francisco Morazán.
Zelaya calificó la obra como un acierto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y relacionó el homenaje con el ideal de unidad centroamericana.
En su publicación, destacó el legado de Morazán y señaló que honrarlo significa recordar el proyecto de unión centroamericana. Sus recientes declaraciones sobre la integración centroamericana coinciden con el tema abordado en el video que circula en TikTok, en el que el exmandatario habla de eliminar la frontera entre Honduras y El Salvador.
Sin embargo, ese video corresponde a una intervención anterior.
Video de 2022
Para verificar el origen de las imágenes, se realizó una búsqueda inversa del video mediante la extensión de Google Chrome InVID-WeVerify, que permite extraer fotogramas de una grabación para rastrearlos en internet.
La búsqueda permitió localizar publicaciones en diferentes redes sociales con el mismo contenido (1, 2, 3), fechadas desde el 22 de febrero de 2022.
En las imágenes aparece Zelaya durante una intervención pública en la que se refiere a la posibilidad de abrir la frontera con El Salvador y afirma que se encontraba en conversaciones con el presidente salvadoreño sobre este tema.
La coincidencia entre las publicaciones de 2022 y los fotogramas del video que circula actualmente permite establecer que las imágenes corresponden a una intervención anterior y no a declaraciones realizadas por Zelaya en 2026.
En conclusión, el video que circula en TikTok no muestra declaraciones recientes de Manuel Zelaya. Las imágenes corresponden a una intervención pública de febrero de 2022 y están siendo difundidas nuevamente fuera de su contexto original.