Usuarios de Claro Club podrán acceder a beneficios exclusivos gracias a la campaña “Agarra la Honda con Credi-Demo”

Tegucigalpa, Honduras.

Claro Honduras, Credidemo y Didemo Honda anuncian una alianza estratégica que permitirá a los usuarios de Claro Club acceder a beneficios exclusivos al solicitar crédito Credidemo para adquirir una motocicleta Honda en Didemo. La alianza presenta el liderazgo de Claro Honduras y la experiencia excepcional de Credidemo en soluciones de crédito y la presencia de Didemo Honda, con el objetivo de generar valor agregado y nuevas oportunidades de movilidad para los clientes. Como parte del lanzamiento, los usuarios afiliados a Claro Club podrán acceder a beneficios exclusivos al solicitar crédito Credidemo para una motocicleta Honda en Didemo a nivel nacional, sujeto a los requisitos y condiciones vigentes de la promoción, con varios beneficios especiales como: cita licencia gratis en alianza con la DNTV, 1 cuota gratis y promocionales de Credi-Demo.

Dicha iniciativa forma parte de la estrategia para fortalecer la experiencia de sus clientes mediante alianzas que generen beneficios reales e impulsen soluciones de movilidad que contribuyan al desarrollo personal, familiar y profesional de los hondureños.

"En Credidemo estamos comprometidos con generar oportunidades que faciliten la movilidad y el cumplimiento de metas para nuestros clientes. Esta alianza con Claro Honduras representa un paso importante para seguir creando experiencias excepcionales y acercar beneficios de valor a más hondureños", expresó Edwin Flores, gerente general de Credidemo. "En Claro Honduras creemos que las mejores alianzas son aquellas que generan beneficios reales para nuestros clientes. Gracias a esta colaboración con Credidemo y Didemo Honda, los usuarios de Claro Club podrán acceder a oportunidades exclusivas que favorecen su movilidad y bienestar. Nuestro compromiso es continuar construyendo alianzas que amplíen las ventajas de pertenecer a la familia Claro", destacó Danny Rodríguez, gerente de Mercadeo Claro Honduras.

La promoción “Agarra la Honda con Credi-Demo” estará disponible en la plataforma Claro Club, como en las tiendas a nivel nacional de Credi-Demo y Didemo para una aprobación con un proceso cero papel, totalmente digital y con aprobación entre 1 a 3 horas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Acerca de Credidemo: es una institución financiera especializada en soluciones de crédito para motocicleta, reconocida por ofrecer procesos ágiles, condiciones competitivas y una experiencia centrada en el cliente (www.credidemo.hn)