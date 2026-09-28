LAFISE participa en Expomóvil San Pedro Sula con opciones de financiamiento de auto y seguros

San Pedro Sula, Honduras.

Banco LAFISE participó nuevamente en la segunda edición de Expomóvil San Pedro Sula, la feria automotriz más importante del país, un evento que busca fortalecer el dinamismo de la industria automotriz y acercar mayores oportunidades a los consumidores hondureños. Después de su participación en Expomóvil Tegucigalpa, Banco LAFISE se trasladó a San Pedro Sula, donde, en Expocentro, acercó a los hondureños opciones de financiamiento para facilitar la adquisición de su próximo vehículo. Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre, los visitantes conocieron la oferta de préstamos para vehículos de Banco LAFISE, recibieron asesoría personalizada y evaluaron alternativas de financiamiento de acuerdo con sus necesidades.

Asesoría personalizada

“Expomóvil nos permite estar más cerca de nuestros clientes, acompañarlos en su proceso de decisión y brindarles alternativas que faciliten convertir el objetivo de adquirir un vehículo en una realidad. Queremos que encuentren en LAFISE un aliado que los asesore durante todo el proceso”, expresó Edila Estrada, gerente de Banca de Personas de Banco LAFISE. Estrada resaltó que durante el evento se ofrecieron condiciones especiales en plazos y tasas preferenciales, junto con un proceso ágil y rápido. Además, los visitantes tenían disponible un código QR para solicitar préstamos de forma inmediata, facilitando el acceso a quienes no disponen de tiempo para visitar una agencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Experiencia interactiva

Como parte de la estrategia de atracción en el stand, Banco LAFISE contó con un simulador de Fórmula 1 para enriquecer la experiencia de los visitantes durante su recorrido. Esto permitió complementar el asesoramiento bancario con una propuesta lúdica. La participación de LAFISE forma parte de su estrategia de acercar sus soluciones financieras a los espacios donde los clientes toman decisiones importantes, generando oportunidades de conexión directa entre compradores, concesionarias y el sector financiero. “Más que ofrecer financiamiento, buscamos brindar una experiencia ágil y cercana, entendiendo qué necesita cada cliente para ofrecerle una alternativa que se adapte a sus posibilidades y proyectos”, agregó Estrada. La gerente señaló que las condiciones especiales del evento no estaban dirigidas exclusivamente a personas naturales, sino también a empresas interesadas en vehículos de trabajo. Esto permitió ampliar el alcance del evento a un segmento corporativo.