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La tristeza de Karen: descargue el fascículo de Mente Sana sobre la depresión

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 00:00 -
  • Astrid Zambrano
La tristeza de Karen: descargue el fascículo de Mente Sana sobre la depresión

Carátula del fascículo 2 de Mente Sana 2026.

 Foto: La Prensa

San Pedro Sula, Honduras.-Hay tristezas que un adolescente no sabe cómo explicar y cambios que pueden pasar inadvertidos para quienes están a su alrededor.

La tristeza de Karen es el segundo fascículo de Mente Sana 2026, un proyecto de La Prensa dedicado a promover el bienestar emocional de niños y jóvenes, con el acompañamiento del Colegio de Psicólogos de Honduras y la Secretaría de Educación.

El fascículo cuenta la historia de Karen, una estudiante ejemplar, educada y activa en su comunidad que, tras una experiencia que transforma su vida, comienza a enfrentar señales que afectan su entorno, sus estudios y la manera en que se relaciona con los demás.

Su historia invita a mirar más allá de lo evidente, escuchar a tiempo y comprender que pedir ayuda también es una forma de cuidar la salud mental.

Lea aquí el fasículo

¿Cómo descargar el fascículo 2 de Mente Sana?

Una vez que haga clic en la opción “Descargar”, aparecerá el texto “Fascículo 2: La tristeza de Karen (PDF)”. Haga clic sobre ese texto para iniciar la descarga.

También puede hacer clic aquí para descargar y leer gratis el Fascículo 2 de Mente Sana.

¿Qué es Mente Sana?

El proyecto, que cuenta con el aval y acompañamiento del Colegio de Psicólogos de Honduras y la Secretaría de Educación a través de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, ha llegado a 20 centros educativos gubernamentales con capacitaciones a docentes y estudiantes, impartidas por psicólogos, desde su inicio en 2024.

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Astrid Zambrano
Astrid Zambrano
Periodista

Periodista graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Editora web de Diario La Prensa, con 12 años de experiencia en redacción y edición de contenidos SEO. Docente en el Centro Universitario Tecnológico, Ceutec, desde 2024.

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