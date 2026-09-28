La tristeza de Karen: descargue el fascículo de Mente Sana sobre la depresión

San Pedro Sula, Honduras.-Hay tristezas que un adolescente no sabe cómo explicar y cambios que pueden pasar inadvertidos para quienes están a su alrededor.

La tristeza de Karen es el segundo fascículo de Mente Sana 2026, un proyecto de La Prensa dedicado a promover el bienestar emocional de niños y jóvenes, con el acompañamiento del Colegio de Psicólogos de Honduras y la Secretaría de Educación.

El fascículo cuenta la historia de Karen, una estudiante ejemplar, educada y activa en su comunidad que, tras una experiencia que transforma su vida, comienza a enfrentar señales que afectan su entorno, sus estudios y la manera en que se relaciona con los demás.

Su historia invita a mirar más allá de lo evidente, escuchar a tiempo y comprender que pedir ayuda también es una forma de cuidar la salud mental.