Curazao destroza a selección centroamericana con escandaloso 6-1 en la Liga de Naciones

Curazao.

La selección caribeña volvió a demostrar que atraviesa un momento especial y que su victoria ante Costa Rica no fue producto de la casualidad. Después de protagonizar una espectacular remontada frente a los ticos en la primera jornada, Curazao volvió a pisar fuerte y esta vez no tuvo piedad ante una Nicaragua que terminó completamente superada.

La selección nacional de Curazao protagonizó una contundente goleada de 6-1 sobre Nicaragua este domingo 27 de septiembre, en una nueva jornada de la Liga de Naciones de Concacaf , dejando una imagen demoledora y confirmando el gran momento que atraviesa en el torneo.

El conjunto dirigido por Dick Advocaat salió decidido a imponer condiciones desde los primeros minutos. Con velocidad, intensidad y mucha contundencia en el último tercio de la cancha, Curazao consiguió abrir espacios en la defensa nicaragüense y transformó sus oportunidades en una goleada que terminó siendo imposible de remontar.

Nicaragua, que llegaba golpeada después de perder 3-2 ante República Dominicana en su debut, no encontró respuestas ante la presión y el poder ofensivo de los caribeños. La Azul y Blanco intentó competir, pero con el paso de los minutos fue perdiendo terreno y terminó sufriendo una de las derrotas más dolorosas de su participación reciente en la Liga de Naciones.

GOLES

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La fiesta comenzó al 6', cuando Livano Comenencia sacó un potente derechazo para colocar el 1-0. Apenas cinco minutos después, Kenji Gorré apareció para marcar el segundo y aumentar el desconcierto de la defensa nicaragüense.

La pesadilla continuó al 21', con Leandro Bacuna marcando de cabeza el 3-0. Siete minutos más tarde, su hermano Juninho Bacuna se sumó a la fiesta y estableció el 4-0. Gorré volvió a aparecer al 39' para completar su doblete y mandar a Curazao al descanso con una ventaja de cinco goles.

Nicaragua consiguió descontar al 63' mediante Jaime Moreno, pero la reacción fue insuficiente. Cuando todo parecía sentenciado, Jürgen Locadia apareció al 90' para marcar el sexto y definitivo tanto de Curazao, que terminó celebrando una goleada contundente.