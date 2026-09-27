Molina anuncia cambios en Honduras y lanza contundente mensaje a jugadores

Kingtson, Jamaica.

La Selección de Honduras afronta este lunes una cita crucial frente a Jamaica en Kingston por la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. Con el antecedente de nunca haber conseguido una victoria en suelo caribeño, la Bicolor busca romper el registro histórico y enderezar el rumbo en el certamen. En la antesala del encuentro, el director técnico José Francisco Molina analizó el panorama del representativo catracho y anticipó modificaciones en la alineación titular. Asimismo, el estratega abordó el estado anímico del plantel tras la reciente caída ante Surinam y valoró el respaldo manifestado por Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

LA CONFERENCIA DE PRENSA DE JOSÉ MOLINA, DT DE HONDURAS

Ya más en frío y tras haber revisado el juego del viernes, ¿qué aspectos positivos rescata y qué cosas hay que mejorar significativamente de cara al partido de este lunes contra Jamaica? Se hicieron cosas buenas, pero más que clasificarlas entre buenas y malas, hubo aspectos que ejecutamos bien durante una gran parte del partido y que luego dejamos de hacer en otro tramo. Nuestro objetivo actual es transmitirles a los futbolistas que debemos ser más consistentes para sostener ese buen nivel, idealmente, durante los 90 minutos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En el aspecto defensivo, ¿qué nos indica haber recibido tres goles? ¿Hará variantes en la alineación para corregir esa zona o mantendrá a los futbolistas que iniciaron?

Recibir tres goles nunca es positivo, pero no se trata de señalar a la defensa o al portero; es un tema colectivo. Considero que defensivamente estamos trabajando bien porque los rivales no nos generan demasiadas ocasiones ni nos realizan muchos disparos. Sin embargo, el rival está sacando demasiado rédito de las pocas oportunidades que tiene, y eso es algo que debemos reducir. En cuanto a la alineación, habrá cambios, pero no motivados por los tres goles encajados, sino por la exigencia del calendario. Son cuatro partidos en pocos días y no podemos jugarlos con el mismo equipo; necesitamos rotar piezas para darle descanso y recuperación a los futbolistas. Hablando sobre el manejo de las cargas, entre el viaje, los trámites de migración y la llegada tarde a las 10:00 p.m., ¿cómo profundizan en la gestión física del plantel previo a este compromiso?

Priorizamos la recuperación y el descanso por encima del entrenamiento. Lógicamente, la práctica es importante, pero al competir cada tres días, lo fundamental es que el jugador recupere. Los futbolistas que no sumaron minutos tuvieron una sesión más intensa, mientras que los titulares hicieron un trabajo regenerativo muy liviano. Hoy también fue un entrenamiento suave para llegar en la mejor forma posible al partido de mañana. Intentamos gestionar las cargas y cuidar a cualquiera que presente alguna ligera molestia. Respecto a los futbolistas que salieron con molestias —Dereck, Rochéz y Rubio, y el caso de Edwin, quien ha trabajado por separado toda la semana, ¿cuál es el informe médico? ¿Están disponibles?

Sobre los primeros tres, salieron golpeados pero no hay ninguna lesión grave. Han evolucionado bien de sus molestias; mañana evaluaremos su estado definitivo, pero en principio deberían estar disponibles. Respecto a Edwin, se encuentra en la fase final de su recuperación y está cerca de integrarse. Hoy participará en algunos trabajos con el grupo para evaluar sus sensaciones, pero las molestias han ido remitiendo.

Me gustaría conocer su opinión sobre las declaraciones del presidente de la Federación, Salomón: él mencionó que creen plenamente en el proceso a mediano y largo plazo, independientemente del resultado del viernes. ¿Cómo se siente al contar con el respaldo completo de la dirigencia previo a un partido tan exigente?

Me siento muy bien. Desde nuestra llegada hemos contado con el apoyo de la presidencia, de la Federación y de los jugadores. Entendemos que esto es un proceso, aunque siempre entramos a la cancha con la intención de ganar. Los inicios en un proceso suelen ser complejos cuando se intenta cambiar una metodología e instaurar un estilo de juego que difiere de los mecanismos culturales arraigados en el fútbol hondureño. Cambiar eso requiere tiempo y trabajo. Queremos que el proceso avance lo más rápido posible porque comprendemos la urgencia de resultados que tiene la afición, pero esa prisa no nos desviará del camino trazado. ¿Cuál es el análisis táctico que hace el cuerpo técnico sobre Jamaica, un rival al que enfrentarán tanto de visita como de local?

El análisis detallado me lo guardo para el ámbito interno. Somos conscientes de que Jamaica es un gran equipo con futbolistas de calidad, la mayoría militando en Europa. Conocemos la dificultad del reto, pero confiamos plenamente en nuestro trabajo.

