Rambo de León y su dardo a la Bicolor: "A veces es bueno agarrarse a trompadas"

Julio César 'Rambo' de León rompió el silencio tras el tropiezo de la Selección de Honduras ante Surinam y justo antes del decisivo compromiso frente a Jamaica, lanzó un contundente mensaje dirigido al plantel de jugadores de la Bicolor.
El histórico exseleccionado nacional analizó el complicado panorama que atraviesa la 'H' y dejó claro que, desde su perspectiva, los problemas del equipo no se solucionarán únicamente con un cambio de entrenador o con el inicio de un nuevo proceso.
En una entrevista brindada a Roatán Infoinsular, 'Rambo' hizo un llamado a los futbolistas para que sean ellos mismos quienes asuman la responsabilidad dentro del vestuario y trabajen en un cambio de mentalidad: “No podemos estar esperando otro inicio u otro proceso”, manifestó el exjugador hondureño.
Rambo recordó incluso cómo se manejaban este tipo de situaciones durante su época como seleccionado nacional, cuando, según explicó, los futbolistas no evitaban los enfrentamientos y buscaban solucionar sus diferencias directamente: “A veces es bueno hasta agarrarse un poquito a trompadas, es bueno regañarse, es bueno decirse unas cosas en la cara para sacar en sí el espíritu”, declaró.
El exseleccionado nacional considera que la unión y la sinceridad dentro del vestuario son fundamentales para evitar que la Selección de Honduras vuelva a cometer los mismos errores y termine pagando las consecuencias en la cancha.
Además, De León cuestionó que los jugadores se queden únicamente con buenos discursos ante los medios de comunicación si esos mensajes no se reflejan posteriormente durante los partidos: “Si vamos a estar solo hablando bonito, al final la cancha no va a resolver nada”, sentenció.
El mensaje de 'Rambo' llega en un momento complicado para Honduras, que necesita reaccionar después del resultado ante Surinam y afrontar con otra actitud su próximo compromiso contra Jamaica.