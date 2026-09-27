Rambo de León y su dardo a la Bicolor: "A veces es bueno agarrarse a trompadas"

La Ceiba, Honduras.

Julio César 'Rambo' de León rompió el silencio tras el tropiezo de la Selección de Honduras ante Surinam y justo antes del decisivo compromiso frente a Jamaica, lanzó un contundente mensaje dirigido al plantel de jugadores de la Bicolor.

El histórico exseleccionado nacional analizó el complicado panorama que atraviesa la 'H' y dejó claro que, desde su perspectiva, los problemas del equipo no se solucionarán únicamente con un cambio de entrenador o con el inicio de un nuevo proceso.

En una entrevista brindada a Roatán Infoinsular, 'Rambo' hizo un llamado a los futbolistas para que sean ellos mismos quienes asuman la responsabilidad dentro del vestuario y trabajen en un cambio de mentalidad: “No podemos estar esperando otro inicio u otro proceso”, manifestó el exjugador hondureño.