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¿Quién era la mujer asesinada en la colonia Panting de Chamelecón?

La víctima fue encontrada sin vida alrededor de las 3:00 de la madrugada de este domingo en la colonia Panting. La Policía investiga el móvil del crimen

  • Actualizado: 27 de septiembre de 2026 a las 14:00 -
  • Redacción La Prensa
¿Quién era la mujer asesinada en la colonia Panting de Chamelecón?

Una de las hipótesis del crimen establece que la mujer recibió una llamada telefónica antes de salir hacia el lugar donde fue encontrada muerta.

San Pedro Sula, Honduras. Una mujer fue asesinada durante la madrugada de este domingo en la colonia Panting, sector Chamelecón de San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Nury Yamileth Maldonado, de 34 años, quien fue encontrada sin vida en ese sector conflictivo de la capital industrial.

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Según información de la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Las primeras investigaciones establecen que la mujer habría recibido una llamada telefónica antes de salir hacia el lugar donde posteriormente fue encontrada muerta.

De acuerdo con esta hipótesis, Maldonado habría sido citada mediante la llamada y posteriormente se habría trasladado hasta la colonia Panting.

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Horas después, su cuerpo fue localizado en el sector, por lo que se alertó a las autoridades policiales.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para acordonar el lugar y comenzar con las primeras diligencias investigativas.

Personal de Medicina Forense levantó el cuerpo de la mujer y lo trasladó a la morgue de San Pedro Sula para practicarle la autopsia correspondiente.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el crimen y buscan determinar quién habría contactado a la víctima y las razones por las que fue citada en ese sector.

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