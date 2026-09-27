¿Quién era la mujer asesinada en la colonia Panting de Chamelecón?

San Pedro Sula, Honduras. Una mujer fue asesinada durante la madrugada de este domingo en la colonia Panting, sector Chamelecón de San Pedro Sula. La víctima fue identificada como Nury Yamileth Maldonado, de 34 años, quien fue encontrada sin vida en ese sector conflictivo de la capital industrial.

Según información de la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada. Las primeras investigaciones establecen que la mujer habría recibido una llamada telefónica antes de salir hacia el lugar donde posteriormente fue encontrada muerta. De acuerdo con esta hipótesis, Maldonado habría sido citada mediante la llamada y posteriormente se habría trasladado hasta la colonia Panting. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse