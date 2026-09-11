Sacan a mujer de su vivienda y la matan en plena calle en Catacamas, Olancho

Catacamas, Honduras. Una mujer fue asesinada la noche del jueves 10 de septiembre en la comunidad de Las Tablas, municipio de Catacamas, departamento de Olancho. La víctima fue identificada como Sara Francisca Romero López, de 43 años.

Según el reporte preliminar, varios hombres llegaron hasta la vivienda de Sara Romero y la obligaron a salir. El hecho ocurrió frente a sus hijos, quienes presenciaron cuando los sujetos ingresaron a la casa y posteriormente sacaron a su madre.

Tras el ataque, la mujer quedó tendida sobre la calle. Los vecinos, alarmados por las detonaciones, acudieron al sitio y dieron aviso a las autoridades, con la esperanza de que la víctima aún pudiera ser auxiliada.