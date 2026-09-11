Docente y menor pierden la vida de forma violenta en Piraera, Lempira

Piraera, Honduras. Dos personas perdieron la vida de forma violenta en horas de la mañana en la comunidad de San José, municipio de Piraera, departamento de Lempira.
Las víctimas fueron identificadas como José Rubén Orellana y Avisahy Alvarado, de 13 años de edad, ambos residentes de San José, Piraera. La muerte de las dos personas ha generado pesar entre familiares, amigos y pobladores de la comunidad.
Según allegados de José Orellana, el fallecido se desempeñaba como docente y era conocido en la comunidad por su labor en el ámbito educativo.
De acuerdo con información preliminar, el hecho estaría relacionado con una disputa entre dos familias. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que ocurrió el violento desenlace aún no han sido esclarecidas.
Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, se espera que las diligencias permitan conocer con precisión cómo se desarrollaron los hechos.