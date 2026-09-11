  1. Inicio
  2. · Sucesos

Jovencita es asesinada en Atlántida; señalan a su pareja

La policía busca a la pareja de Vivian del Ángel Vega, el principal sospechoso del crimen, quien habría huido del lugar

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 08:56 -
  • Redacción La Prensa
Jovencita es asesinada en Atlántida; señalan a su pareja

Fotografía en vida de la joven Vivian del Ángel Vega.

La Masica, Atlántida. Una nueva tragedia llena de luto a la comunidad de la aldea San Antonio, en el municipio de La Masica, Atlántida, tras registrarse la muerte violenta de la joven Vivian del Ángel Vega, de 25 años de edad, durante las últimas horas.

​De acuerdo con la información recabada por testigos en el lugar, el hecho ocurrió en el interior de la vivienda que la víctima compartía con su pareja sentimental.

Manuel y Maikel, los dos jóvenes asesinados en La Ceiba

Reportes preliminares indican que ambos sostenían una acalorada discusión dentro del inmueble cuando el hombre habría desenfundado un arma de fuego y le disparó directamente en el rostro.

​Tras el ataque, allegados auxiliaron rápidamente a la joven y la trasladaron a una clínica privada de la zona para intentar salvarle la vida; sin embargo, el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales debido a la gravedad de la herida.

Giro inesperado: publican a los presuntos asesinos de los hermanos Cuestas

​Hasta el momento, las autoridades policiales no han hecho pública la identidad del presunto agresor, quien huyó de la escena tras perpetrar el crimen. Agentes de investigación se desplegaron en la zona para realizar las primeras indagaciones y dar con el paradero del sospechoso.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias