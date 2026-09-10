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Identifican a dos jóvenes hallados muertos en La Ceiba

La violencia volvió a sacudir la ciudad de La Ceiba, donde dos jóvenes fueron encontrados sin vida en hechos distintos registrados en el barrio La Julia y el sector Bonitillo

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 19:38 -
  • Carlos Molina
Identifican a dos jóvenes hallados muertos en La Ceiba

Manuel Octavio Sosa y Maikel Hernández murieron de varios impactos de arma de fuego. La Policía investiga los hechos.

Foto: LA PRENSA

La Ceiba, Honduras. La violencia no da tregua en el litoral Atlántico. La madrugada de este jueves, dos jóvenes perdieron la vida de forma violenta en hechos distintos registrados en diferentes puntos de la ciudad de La Ceiba, norte de Honduras.

El primer hallazgo ocurrió en la colonia Pineda, en el sector La Julia, donde las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Maikel Isaí Hernández, de 27 años de edad. La víctima presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Había regresado de Estados Unidos

Horas más tarde, en la colonia Sinaí del sector Bonitillo, se reportó el segundo homicidio. La víctima fue identificada como Manuel Octavio Sosa Madero, de 25 años, residente de la vecina colonia Municipal. El cuerpo de Sosa Madero también registraba varios impactos de bala.

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Según el relato de sus familiares, el joven había retornado hace un año desde Estados Unidos, país donde residía junto a su madre. Sus parientes aseguraron que no estaba involucrado en actividades ilícitas, aunque señalaron que atravesaba por problemas de alcoholismo, factor que, según presumen, podría estar relacionado con las circunstancias de su muerte.

Los cuerpos de los dos jóvenes fueron llevados a la morgue ceibeña. Hasta la tarde de este jueves, todavía no habían sido entregados a sus familiares.

Los cuerpos de los dos jóvenes fueron llevados a la morgue ceibeña. Hasta la tarde de este jueves, todavía no habían sido entregados a sus familiares.

 (Foto: LA PRENSA)

Hasta el momento, agentes de la Policía Nacional no han determinado el móvil de ambos crímenes ni han identificado a los responsables de esta jornada sangrienta.

Con estos dos casos, el municipio de La Ceiba suma 44 muertes violentas en lo que va de 2026, lo que representa casi la mitad de los 91 homicidios registrados en todo el departamento de Atlántida.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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