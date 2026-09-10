Identifican a dos jóvenes hallados muertos en La Ceiba

La Ceiba, Honduras. La violencia no da tregua en el litoral Atlántico. La madrugada de este jueves, dos jóvenes perdieron la vida de forma violenta en hechos distintos registrados en diferentes puntos de la ciudad de La Ceiba, norte de Honduras. El primer hallazgo ocurrió en la colonia Pineda, en el sector La Julia, donde las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Maikel Isaí Hernández, de 27 años de edad. La víctima presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Había regresado de Estados Unidos

Horas más tarde, en la colonia Sinaí del sector Bonitillo, se reportó el segundo homicidio. La víctima fue identificada como Manuel Octavio Sosa Madero, de 25 años, residente de la vecina colonia Municipal. El cuerpo de Sosa Madero también registraba varios impactos de bala.

Según el relato de sus familiares, el joven había retornado hace un año desde Estados Unidos, país donde residía junto a su madre. Sus parientes aseguraron que no estaba involucrado en actividades ilícitas, aunque señalaron que atravesaba por problemas de alcoholismo, factor que, según presumen, podría estar relacionado con las circunstancias de su muerte.