Detienen a mujer con más de 11 mil dólares en efectivo en aeropuerto de La Ceiba

La Ceiba. Una mujer de 61 años de edad y residente en el Gran Caimán y originaria del departamento de Olancho fue requerida por agentes de la policía de fronteras por su supuesta responsabilidad en el delito de lavado de activos en La Ceiba, Atlántida.

La detención se realizó durante un registro rutinario la mañana de este jueves en el aeropuerto internacional Guillermo Anderson.