Detienen a mujer con más de 11 mil dólares en efectivo en aeropuerto de La Ceiba

La Ceiba. Una mujer de 61 años de edad y residente en el Gran Caimán y originaria del departamento de Olancho fue requerida por agentes de la policía de fronteras por su supuesta responsabilidad en el delito de lavado de activos en La Ceiba, Atlántida.
La detención se realizó durante un registro rutinario la mañana de este jueves en el aeropuerto internacional Guillermo Anderson.
Al momento de la inspección, a la mujer se le decomisaron 11,800 dólares en efectivo (aproximadamente 302,453.32 lempiras), monto cuya procedencia no pudo justificar legalmente.
El dinero decomisado y la detenida quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal. “Será remitida por el delito de lavado de activos”, dijo Hermelo Madrid, portavoz policial.