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Hallan muerto a hombre en Choloma; tenía un balazo en la cabeza y dejaron un rótulo

El cadáver fue encontrado la mañana de este jueves a la orilla del bulevar, cerca del sector El Kilómetro

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 09:01 -
  • Redacción La Prensa
Hallan muerto a hombre en Choloma; tenía un balazo en la cabeza y dejaron un rótulo

Escena donde fue encontrado muerto un hombre este jueves a la orilla del bulevar en Choloma.

Choloma, Honduras. Un hombre fue encontrado muerto este jueves a la orilla del bulevar en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, en circunstancias que son investigadas por la Policía Nacional.

Según los primeros reportes, la víctima estaba maniatada y presentaba una herida de bala en la cabeza. El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por el sector.

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Junto al cuerpo, los responsables dejaron un rótulo, supuestamente, con un mensaje que decía: “Por meterse con mujeres casadas”. Las autoridades investigan si esta frase tendría relación con el móvil del crimen.

Hasta el momento, la víctima permanece como desconocida, ya que ningún familiar se ha presentado en el lugar para realizar el reconocimiento correspondiente.

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Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena y procedieron a acordonar el área para realizar las primeras diligencias investigativas.

Los investigadores buscan recopilar evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el asesinato y quiénes estarían detrás del hecho violento.

Asimismo, se espera que personal de Medicina Forense realice el levantamiento del cuerpo y los procedimientos correspondientes para avanzar en la identificación de la víctima.

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