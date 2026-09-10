Hallan muerto a hombre en Choloma; tenía un balazo en la cabeza y dejaron un rótulo

Choloma, Honduras. Un hombre fue encontrado muerto este jueves a la orilla del bulevar en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, en circunstancias que son investigadas por la Policía Nacional. Según los primeros reportes, la víctima estaba maniatada y presentaba una herida de bala en la cabeza. El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por el sector.

Junto al cuerpo, los responsables dejaron un rótulo, supuestamente, con un mensaje que decía: “Por meterse con mujeres casadas”. Las autoridades investigan si esta frase tendría relación con el móvil del crimen. Hasta el momento, la víctima permanece como desconocida, ya que ningún familiar se ha presentado en el lugar para realizar el reconocimiento correspondiente.