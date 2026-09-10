Copa Centroamericana: Yairo Moreno y su golazo en el Marathón vs Alajuelense

San Pedro Sula, Honduras.

El colombiano Yairo Moreno apareció en el momento justo para devolverle la ilusión al Marathón. El mediocampista cafetero marcó un verdadero golazo en el duelo entre el conjunto verdolaga y Liga Deportiva Alajuelense, correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

El encuentro comenzó de manera intensa para el equipo hondureño, que recibió un duro golpe apenas a los dos minutos, cuando el conjunto costarricense se adelantó en el marcador. Sin embargo, Marathón no tardó en reaccionar y al minuto 10 encontró la igualdad gracias a una espectacular ejecución de Yairo Moreno.

El colombiano tomó la responsabilidad en un tiro libre y demostró toda su calidad. Moreno se tuvo confianza, golpeó el balón con enorme precisión y lo mandó directamente al ángulo, haciendo imposible cualquier intento de Washington Ortega por evitar el tanto. El guardameta de Alajuelense se lanzó para tratar de alcanzar la pelota, pero el disparo llevaba la dirección y potencia perfectas para convertirse en el empate del conjunto sampedrano.