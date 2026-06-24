Marathón sacude el mercado: ¡Ficha a campeón de Champions Concacaf!

San Pedro sula

El Monstruo Verde cerró la incorporación del colombiano Yairo Moreno , futbolista con recorrido internacional, pasado en la Selección de Colombia y un palmarés que incluye títulos en México y la Concacaf Champions Cup .

Marathón sigue demostrando que va en serio de cara al próximo torneo y acaba de concretar la bomba en el mercado de fichajes de Honduras para poder afrontar el Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y la Copa Centroamericana.

Diario La Prensa conoció en exclusiva que el talentoso jugador sudamericano firmará por una temporada con el conjunto sampedrano y se convertirá en el sexto refuerzo oficial para el nuevo campeonato, uniéndose a Alberth Elis , Jonathan Paz , Nayrobi Vargas , Yeison Mejía y Nathanael Martínez .

Además, Yairo Moreno cuenta con experiencia en la Selección de Colombia , donde participó durante el proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, compartiendo camerino con varias de las figuras más importantes del fútbol cafetero.

La llegada de Moreno representa un golpe de autoridad de la directiva verdolaga. No se trata de un futbolista cualquiera. El colombiano fue campeón de la Liga MX con León y también formó parte del plantel que conquistó la Concacaf Champions League en 2023, torneo que le permitió disputar el Mundial de Clubes.

Aunque a lo largo de su carrera ha destacado principalmente como extremo izquierdo gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo, en los últimos años ha evolucionado futbolísticamente hacia una posición más central. Precisamente esa será la función que tendrá en Marathón.

La idea del cuerpo técnico es convertirlo en el cerebro ofensivo del equipo, el encargado de manejar los tiempos del juego, generar fútbol y convertirse en el enlace entre el mediocampo y el ataque. En otras palabras, el "10" que tanto necesitaba el conjunto verdolaga tras la dolorosa lesión de Alexy Vega.

Su más reciente experiencia profesional fue con Jaguares FC de la primera división de Colombia, donde mantuvo actividad antes de tomar la decisión de aceptar el reto de jugar en el fútbol hondureño.

También brilló con las camisetas de Pachuca, Independiente de Medellín, Independiente de Santa Fe y Júnior de Barranquilla.

Con esta contratación, Marathón cierra sus plazas de extranjeros y envía un mensaje claro al resto de candidatos al título. La directiva no solo reforzó diferentes líneas del equipo, sino que ahora suma a un futbolista con experiencia internacional, recorrido en selecciones nacionales y títulos de peso en su carrera.

Los recursos otorgados por la FIFA gracias a la representación de César Samudio en la Copa del Mundo de United 2026, además del premio por la clasificación a la Copa Centroamericana 2026 y la inyección de los nuevos patrocinadores está siendo muy bien invertida.