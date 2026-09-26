Matan a balazos a dos hombres en aldea Agua Blanca Sur de El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro. Dos hombres fueron asesinados a balazos en la noche de este sábado dentro de una vivienda ubicada en el barrio El 50, sector de Agua Blanca, al sur de El Progreso, Yoro.
Las víctimas fueron identificadas como Carlos Noé López y Javier Antonio Espinoza, quien se dedicaba al transporte como conductor de mototaxi.
De acuerdo con la información proporcionada por vecinos, ambos hombres se encontraban en la vivienda cuando fueron atacados a balazos por desconocidos.
Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque, el posible móvil ni la identidad de las personas responsables del doble asesinato.