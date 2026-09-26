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Matan a balazos a dos hombres en aldea Agua Blanca Sur de El Progreso, Yoro

Javier Antonio Espinoza y Carlos Noé López fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda del barrio El 50, en el sector de Agua Blanca, al sur de El Progreso, Yoro

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 19:17 -
  • Redacción La Prensa
Matan a balazos a dos hombres en aldea Agua Blanca Sur de El Progreso, Yoro

Escena donde dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en el barrio El 50, sector de Agua Blanca, al sur de El Progreso, Yoro.

El Progreso, Yoro. Dos hombres fueron asesinados a balazos en la noche de este sábado dentro de una vivienda ubicada en el barrio El 50, sector de Agua Blanca, al sur de El Progreso, Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Noé López y Javier Antonio Espinoza, quien se dedicaba al transporte como conductor de mototaxi.

Como Kelvin Perdomo fue identificado el joven asesinado a balazos en Choloma, Cortés

De acuerdo con la información proporcionada por vecinos, ambos hombres se encontraban en la vivienda cuando fueron atacados a balazos por desconocidos.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque, el posible móvil ni la identidad de las personas responsables del doble asesinato.

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