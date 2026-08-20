Asesinan a conductor de mototaxi y queman el vehículo en Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Un joven conductor de mototaxi fue asesinado por sujetos armados, quienes posteriormente habrían incendiado el vehículo en el que se transportaba, en un hecho ocurrido en la carretera que comunica a las comunidades de Nueva Esperanza y San Bartolo, en Santa Cruz de Yojoa.

La víctima fue identificada preliminarmente como Rigoberto Medina, quien se dedicaba a trabajar como conductor de mototaxi.

De acuerdo con información preliminar, Medina se conducía por la zona cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le habrían disparado en reiteradas ocasiones.