Asesinan a conductor de mototaxi y queman el vehículo en Santa Cruz de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Un joven conductor de mototaxi fue asesinado por sujetos armados, quienes posteriormente habrían incendiado el vehículo en el que se transportaba, en un hecho ocurrido en la carretera que comunica a las comunidades de Nueva Esperanza y San Bartolo, en Santa Cruz de Yojoa.
La víctima fue identificada preliminarmente como Rigoberto Medina, quien se dedicaba a trabajar como conductor de mototaxi.
De acuerdo con información preliminar, Medina se conducía por la zona cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le habrían disparado en reiteradas ocasiones.
Tras el ataque, los responsables habrían prendido fuego a la mototaxi, dejando el vehículo completamente calcinado junto al cuerpo de la víctima.
Personas que transitaban por el sector alertaron sobre el hecho y posteriormente se desplazaron equipos de emergencia y autoridades policiales para acordonar la escena.
Agentes de la Policía Nacional realizaron las primeras diligencias en el lugar con el objetivo de establecer cómo ocurrió el crimen y dar con el paradero de los responsables.
La escena quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se efectuaban las investigaciones y se esperaba la llegada de personal especializado para realizar el levantamiento correspondiente.
Hasta el momento se desconocen los motivos que habrían provocado el ataque contra el conductor de la mototaxi.
Las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con algún tipo de represalia, extorsión u otra actividad delictiva, aunque ninguna hipótesis ha sido confirmada oficialmente.