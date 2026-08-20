Muere menor de 16 años en accidente de motocicleta en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras- Didier Jafet Lara Miranda, de 16 años, murió la noche del miércoles tras sufrir un accidente de tránsito mientras se conducía en una motocicleta por el sector de Girona, en el desvío hacia la aldea El Carmen, San Pedro Sula.
El menor viajaba acompañado por una joven, quien también resultó herida durante el percance. El accidente ocurrió en la calle principal de la aldea El Carmen.
El joven motociclista sufrió lesiones de gravedad a consecuencia del accidente y murió en el lugar. Familiares y vecinos expresaron su pesar por la muerte del adolescente.
La joven que lo acompañaba fue trasladada de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, para recibir atención médica.
Estado de salud de acompañante
Según los datos proporcionados, la adolescente presentaba una fractura en uno de sus brazos y varios raspones en diferentes partes del cuerpo. Su estado de salud fue reportado como delicado.
Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las circunstancias en las que la motocicleta sufrió el percance.
El caso vuelve a poner de manifiesto el riesgo de los accidentes en motocicleta, aunque las autoridades aún deberán establecer las causas específicas de este hecho ocurrido en el sector de El Carmen.