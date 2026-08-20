Muere menor de 16 años en accidente de motocicleta en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras- Didier Jafet Lara Miranda, de 16 años, murió la noche del miércoles tras sufrir un accidente de tránsito mientras se conducía en una motocicleta por el sector de Girona, en el desvío hacia la aldea El Carmen, San Pedro Sula.

El menor viajaba acompañado por una joven, quien también resultó herida durante el percance. El accidente ocurrió en la calle principal de la aldea El Carmen.

El joven motociclista sufrió lesiones de gravedad a consecuencia del accidente y murió en el lugar. Familiares y vecinos expresaron su pesar por la muerte del adolescente.