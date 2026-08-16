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Motociclista pierde la vida tras accidente en la Cuesta de la Virgen, Comayagua

Un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente en motocicleta en la carretera CA-5, a la altura del kilómetro 96, en la Cuesta de la Virgen, Comayagua

Motociclista pierde la vida tras accidente en la Cuesta de la Virgen, Comayagua

El motociclista Lucas Montoya murió tras sufrir un accidente tipo despiste en el kilómetro 96 de la carretera CA-5, en la Cuesta de la Virgen, Comayagua.

 Foto: Redes sociales
Comayagua, Honduras

Un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente en su motocicleta en la carretera CA-5, a la altura del kilómetro 96, en el sector conocido como la Cuesta de la Virgen, Comayagua.

La víctima fue identificada preliminarmente como Lucas Montoya, según información proporcionada por las autoridades. El hecho ocurrió cuando el motociclista habría sufrido un accidente tipo despiste.

De acuerdo con el reporte preliminar, Montoya murió casi al instante luego de impactar contra un paredón ubicado a un costado de la carretera. Las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente aún son objeto de investigación.

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Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y trasladó los restos para el procedimiento correspondiente.

Las autoridades investigan si el accidente se produjo únicamente por un despiste o si hubo responsabilidad de un tercero o alguna falla mecánica. Será la investigación la que determine las causas del hecho.

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Redacción La Prensa
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