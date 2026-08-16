Motociclista pierde la vida tras accidente en la Cuesta de la Virgen, Comayagua

Comayagua, Honduras

Un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente en su motocicleta en la carretera CA-5, a la altura del kilómetro 96, en el sector conocido como la Cuesta de la Virgen, Comayagua.

La víctima fue identificada preliminarmente como Lucas Montoya, según información proporcionada por las autoridades. El hecho ocurrió cuando el motociclista habría sufrido un accidente tipo despiste.

De acuerdo con el reporte preliminar, Montoya murió casi al instante luego de impactar contra un paredón ubicado a un costado de la carretera. Las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente aún son objeto de investigación.