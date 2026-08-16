  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan cuerpo calcinado de un hombre en El Progreso junto a un mensaje: "por andar robando"

La víctima fue identificada como Víctor Garay Medina. Junto al cuerpo fue encontrado un cartel que lo señalaba por su supuesta participación en actividades delictivas

Hallan cuerpo calcinado de un hombre en El Progreso junto a un mensaje: por andar robando

La víctima fue identificada como Víctor Garay Medina. Un cartel encontrado junto al cuerpo lo señalaba por su presunta vinculación con actividades delictivas.

 Foto: Redes sociales
El Progreso, Honduras

El cuerpo de un hombre calcinado fue localizado la mañana de este domingo 16 de agosto en una zona cañera del sector de Las Brisas, en El Progreso, Yoro. El lugar donde ocurrió el hallazgo se encuentra próximo al centro penitenciario de esta ciudad.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Víctor Garay Medina, originario de la colonia San Antonio. El cuerpo fue encontrado en las cañeras de Brisas del Valle, en las cercanías de la granja penal y de la colonia Palermo.

De acuerdo con los reportes preliminares, Garay habría sido privado de su libertad durante la madrugada y posteriormente llevado hasta un sector despoblado. Junto a los restos fue encontrado un rótulo que contenía el mensaje: "por andar robando en la colonia".

Salieron a comprar y no regresaron: asesinan a pareja de jóvenes en Victoria, Yoro

Las circunstancias en las que ocurrió la muerte aún se encuentran bajo investigación. Según información preliminar de las autoridades, el cuerpo habría sido incendiado. El mensaje encontrado en el lugar señalaba a la víctima de estar involucrada en actividades delictivas.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional, personal de Medicina Forense y familiares del fallecido.

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, determinar las circunstancias de la muerte e identificar a los responsables.

También está pendiente establecer oficialmente si Garay Medina tenía o no algún vínculo con actividades ilícitas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias