Hallan cuerpo calcinado de un hombre en El Progreso junto a un mensaje: "por andar robando"

El Progreso, Honduras

El cuerpo de un hombre calcinado fue localizado la mañana de este domingo 16 de agosto en una zona cañera del sector de Las Brisas, en El Progreso, Yoro. El lugar donde ocurrió el hallazgo se encuentra próximo al centro penitenciario de esta ciudad.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Víctor Garay Medina, originario de la colonia San Antonio. El cuerpo fue encontrado en las cañeras de Brisas del Valle, en las cercanías de la granja penal y de la colonia Palermo.

De acuerdo con los reportes preliminares, Garay habría sido privado de su libertad durante la madrugada y posteriormente llevado hasta un sector despoblado. Junto a los restos fue encontrado un rótulo que contenía el mensaje: "por andar robando en la colonia".