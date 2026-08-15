Muere guardia de seguridad tras accidente de tránsito en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

La víctima, identificada como Onner Suazo Martínez Molina (26 años), de oficio guardia de seguridad, perdió la vida la noche de este sábado 15 de agosto tras sufrir un accidente de tránsito en el sector de la colonia Toronjal, en La Ceiba, Atlántida.

De manera preliminar, se informó que Suazo se movilizaba en su motocicleta luego de finalizar su jornada laboral, cuando habría colisionado con un vehículo tipo pick-up, color blanco.

Tras el accidente, elementos de la Policía Nacional se hicieron presentes en el lugar para resguardar la zona y proceder con las investigaciones correspondientes.