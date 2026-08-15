Muere guardia de seguridad tras accidente de tránsito en La Ceiba

La víctima, identificada como Onner Suazo Martínez Molina (26 años), de oficio guardia de seguridad, perdió la vida la noche de este sábado 15 de agosto tras sufrir un accidente de tránsito en el sector de la colonia Toronjal, en La Ceiba, Atlántida.
De manera preliminar, se informó que Suazo se movilizaba en su motocicleta luego de finalizar su jornada laboral, cuando habría colisionado con un vehículo tipo pick-up, color blanco.
Tras el accidente, elementos de la Policía Nacional se hicieron presentes en el lugar para resguardar la zona y proceder con las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente, así como quién tendría la responsabilidad en el hecho. Las autoridades realizan las diligencias para esclarecer lo sucedido.
Posteriormente, personal de Medicina Forense realizará el levantamiento del cuerpo y lo trasladará para el procedimiento correspondiente, conforme al protocolo establecido.