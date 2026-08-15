Hombre muere tras presunto asalto en San Antonio de Cortés

Un hombre identificado como Olvin Josué Reyes de 25 años, perdió la vida de manera violenta en el municipio de San Antonio de Cortés, departamento de Cortés. De acuerdo con información preliminar, el hecho podría estar relacionado con un asalto.
Según los primeros reportes, Reyes habría sido atacado con un arma blanca. Hasta el momento, las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque no han sido esclarecidas.
Según testimonios, indican que Reyes había salido de su vivienda con dirección a su trabajo. Mientras se encontraba laborando, salió para realizar un encargo y fue durante ese desplazamiento cuando habría ocurrido el hecho violento.
Tras conocer la noticia, familiares de la víctima trasladaron el cuerpo hasta su vivienda con la intención de realizar su sepultura. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes.
Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió la muerte y buscan establecer quiénes serían los responsables. Hasta el momento, se desconoce si Medicina Forense realizará el levantamiento del cuerpo para continuar con el proceso de investigación y determinar las causas de la muerte.