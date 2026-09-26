Hallan dos cuerpos en avanzado estado de descomposición en San José de Copán

Copán, Honduras. Las autoridades identificaron este sábado a los dos hombres cuyos cuerpos fueron encontrados en la noche del pasado viernes 25 de septiembre a un costado de la carretera CA-4, en el occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Wilder Alexis López , de 20 años y Rey David Vásquez Ramos, de 24, ambos originarios y residentes del barrio Suyapa, en La Entrada, municipio de Nueva Arcadia, Copán.

Los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el sábado 19 de septiembre. Sus familiares iniciaron una búsqueda durante varios días.