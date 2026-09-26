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Hallan dos cuerpos en avanzado estado de descomposición en San José de Copán

Identifica a dos jóvenes hallados sin vida en Copán. Ambos estaban reportados como desaparecidos y fueron vistos por última vez en el municipio de Trinidad, Copán

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 16:59 -
  • Redacción La Prensa
Hallan dos cuerpos en avanzado estado de descomposición en San José de Copán

Las víctimas fueron identificadas como Wilder Alexis López , de 20 años y Rey David Vásquez Ramos.

Copán, Honduras. Las autoridades identificaron este sábado a los dos hombres cuyos cuerpos fueron encontrados en la noche del pasado viernes 25 de septiembre a un costado de la carretera CA-4, en el occidente de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Wilder Alexis López , de 20 años y Rey David Vásquez Ramos, de 24, ambos originarios y residentes del barrio Suyapa, en La Entrada, municipio de Nueva Arcadia, Copán.

Los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el sábado 19 de septiembre. Sus familiares iniciaron una búsqueda durante varios días.

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Los cuerpos fueron localizados en avanzado estado de descomposición en las cercanías de la comunidad de El Porvenir, municipio de San José, Copán. De acuerdo con los familiares, el reconocimiento inicial fue posible por la ropa que portaban las víctimas.

Según información proporcionada por la Policía Nacional, López y Vásquez fueron vistos por última vez con vida durante la noche del 19 de septiembre, cuando se encontraban en el municipio de Trinidad, Copán.

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La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes y determinar quiénes serían los responsables.

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