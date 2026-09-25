Hallan cuerpo embolsado y ensabanado en Altos del Trapiche

Tegucigalpa, Honduras. Un cuerpo sin vida fue localizado este viernes en el sector de Altos del Trapiche, en Tegucigalpa, envuelto en bolsas plásticas y cubierto con sábanas.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó establecer de inmediato características que permitieran determinar su identidad.

El cuerpo fue hallado en una zona donde es frecuente la acumulación de basura, situación que habría permitido que permaneciera en el lugar durante algún tiempo sin ser descubierto.