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Hallan cuerpo embolsado y ensabanado en Altos del Trapiche

El hallazgo de un cuerpo sin vida se registró este viernes en Altos del Trapiche, Tegucigalpa, donde las autoridades encontraron el cuerpo envuelto en bolsas y cubierto con sábanas

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 15:02 -
  • Redacción La Prensa
Hallan cuerpo embolsado y ensabanado en Altos del Trapiche

Hallan cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición en Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras. Un cuerpo sin vida fue localizado este viernes en el sector de Altos del Trapiche, en Tegucigalpa, envuelto en bolsas plásticas y cubierto con sábanas.

Debido a las condiciones en las que fue encontrado, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó establecer de inmediato características que permitieran determinar su identidad.

El cuerpo fue hallado en una zona donde es frecuente la acumulación de basura, situación que habría permitido que permaneciera en el lugar durante algún tiempo sin ser descubierto.

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Después de recibir el aviso, los agentes policiales se desplazaron hasta el sitio y procedieron a acordonar la zona para evitar la alteración de posibles evidencias relacionadas con el caso.

Posteriormente, el personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó para los procedimientos correspondientes.

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El caso quedó bajo investigación de las autoridades, quienes buscan determinar cómo ocurrió la muerte, establecer las circunstancias en las que el cuerpo fue abandonado en el sector y dar con los posibles responsables del hecho.

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