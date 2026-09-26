Motociclista muere tras impactar contra un vehículo en La Ceiba

La Ceiba, Honduras. Un hombre perdió la vida la mañana de este sábado luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la Calle 8, cerca del parque Swinford, en La Ceiba, Atlántida.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Jorge Chacón Hernández, quien se desplazaba en una motocicleta cuando, por circunstancias que aún no han sido esclarecidas, terminó impactando contra una camioneta.

Debido a la fuerza de la colisión, el motociclista quedó tendido sobre la carretera con graves lesiones. Personas que se encontraron en el sector alertaron a los cuerpos de socorro para que acudieran a atender la emergencia.