Motociclista muere tras impactar contra un vehículo en La Ceiba

La Ceiba, Honduras. Un hombre perdió la vida la mañana de este sábado luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la Calle 8, cerca del parque Swinford, en La Ceiba, Atlántida.
La víctima fue identificada de manera preliminar como Jorge Chacón Hernández, quien se desplazaba en una motocicleta cuando, por circunstancias que aún no han sido esclarecidas, terminó impactando contra una camioneta.
Debido a la fuerza de la colisión, el motociclista quedó tendido sobre la carretera con graves lesiones. Personas que se encontraron en el sector alertaron a los cuerpos de socorro para que acudieran a atender la emergencia.
Sin embargo, al llegar al lugar, los equipos de asistencia comprobaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, agentes policiales se desplazaron hasta la escena y procedieron a acordonar el área para facilitar los trabajos correspondientes.
Más tarde, el personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó para efectuar el procedimiento legal correspondiente.
Mientras tanto, las autoridades iniciarán las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades de las personas involucradas.