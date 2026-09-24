Fallece alumno del Instituto Polivalente de San Francisco de la Paz tras accidente

Olancho, Honduras. Un estudiante de 17 años perdió la vida este jueves luego de sufrir un accidente de tránsito mientras se conducía en una motocicleta en el municipio de San Francisco de la Paz, Olancho.
La víctima fue identificada como Joseph Daniel Durón Mendoza, originario de la comunidad de Los Ranchos, en San Francisco de la Paz. El accidente ocurrió la tarde del miércoles, según la información proporcionada sobre el caso.
Tras el impacto, el joven quedó inconsciente y fue trasladado de emergencia al Hospital San Francisco de Juticalpa, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones.
Posteriormente, los médicos determinaron su remisión al Hospital Escuela de Tegucigalpa, en la capital hondureña, para continuar con su atención especializada.
Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Durón Mendoza falleció horas después debido a la gravedad de las heridas provocadas por el accidente.
El fallecimiento del joven causó pesar entre sus familiares, amigos y miembros de la comunidad de Los Ranchos, donde era conocido.
Daniel Durón Mendoza también era alumno del Instituto Polivalente de San Francisco de la Paz. La noticia generó consternación en la comunidad educativa, mientras familiares y allegados lamentaron la pérdida del estudiante.
Hasta el momento, la información proporcionada sobre el caso no detalla las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente ni si hubo otros vehículos involucrados.