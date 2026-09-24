Fallece alumno del Instituto Polivalente de San Francisco de la Paz tras accidente

Olancho, Honduras. Un estudiante de 17 años perdió la vida este jueves luego de sufrir un accidente de tránsito mientras se conducía en una motocicleta en el municipio de San Francisco de la Paz, Olancho.

La víctima fue identificada como Joseph Daniel Durón Mendoza, originario de la comunidad de Los Ranchos, en San Francisco de la Paz. El accidente ocurrió la tarde del miércoles, según la información proporcionada sobre el caso.

Tras el impacto, el joven quedó inconsciente y fue trasladado de emergencia al Hospital San Francisco de Juticalpa, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones.