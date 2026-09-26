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Hombre es atacado a balazos cuando salía de un establecimiento en el bulevar del norte de SPS

Edwin Salguero fue atacado a balazos en el bulevar del sur, San Pedro Sula, cuando iba a abordar su carro junto a su madre

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 13:32 -
  • Redacción La Prensa
Hombre es atacado a balazos cuando salía de un establecimiento en el bulevar del norte de SPS

Ataque a balazos deja un muerto en el bulevar del norte de San Pedro Sula.

 Fotos: Foro Informativo / redes sociales

San Pedro Sula, Cortés. Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este sábado en el bulevar del norte, frente a un establecimiento de comida rápida, en San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Edwin Salguero, de aproximadamente 35 años. El hecho ocurrió cuando se disponía a abordar su vehículo, una camioneta doble cabina de color rojo, en compañía de su madre.

Testigos señalaron que dos hombres que se encontraban a bordo de motocicletas aparentemente esperaban la salida de la víctima. Cuando Salguero se dirigía hacia el vehículo, los individuos habrían perpetrado el ataque y le dispararon en reiteradas ocasiones.

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Sin embargo, el oficial Reyes, quien llegó a la escena, indicó que la información preliminar apunta a que el hecho se habría registrado alrededor de las 12:10 del mediodía y que inicialmente se manejaba como un asalto.

Según explicó el agente, los sospechosos se habrían apoderado de aproximadamente 200,000 lempiras antes de escapar del lugar a bordo de dos motocicletas.

El oficial señaló que, de acuerdo con las primeras pesquisas, los individuos aparentemente ya esperaban a la víctima en el sitio cuando ocurrió el hecho.

Asimismo, confirmó que en la zona existen cámaras de seguridad, por lo que los investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las diligencias correspondientes para identificar y localizar a los sospechosos.

Respecto al estado de salud de la víctima, el oficial Reyes manifestó inicialmente que se encontraba estable y que había sido trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la identidad de los responsables.

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