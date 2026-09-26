Real Madrid confirma la gravedad de la lesión de Mbappé: el tiempo que estará de baja

Madrid, España.

Kylian Mbappé encendió todas las alarmas después de retirarse lesionado en el debut de la Selección de Francia contra Turquía en la UEFA Nations League y este sábado el Real Madrid ha emitido un dictamen médico sobre el estado del delantero estrella.

El atacante francés se lesionó en el segundo tiempo del partido en la jugada en la que marcó el gol que dio la victoria a Francia (1-0) frente a los turcos. Mbappé disparó con la derecha y se lesionó de la pierna izquierda.

Mbappé dejó la concentración de la selección francesa y regresó a Madrid para visitar Valdebebas, donde el club merengue le ha realizado unas pruebas médicas que han confirmado el grado de la lesión sufrida en el primer partido de la Nations League.