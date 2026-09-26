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Real Madrid confirma la gravedad de la lesión de Mbappé: el tiempo que estará de baja

El club merengue ha dado a conocer el parte médico de Mbappé tras las pruebas realizadas.

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 10:55 -
  • Juan Carlos Miranda
Real Madrid confirma la gravedad de la lesión de Mbappé: el tiempo que estará de baja

Kylian Mbappé se lesionó en el primer partido de la era Zidane con Francia ante Turquía en la UEFA Nations League.
Madrid, España.

Kylian Mbappé encendió todas las alarmas después de retirarse lesionado en el debut de la Selección de Francia contra Turquía en la UEFA Nations League y este sábado el Real Madrid ha emitido un dictamen médico sobre el estado del delantero estrella.

El atacante francés se lesionó en el segundo tiempo del partido en la jugada en la que marcó el gol que dio la victoria a Francia (1-0) frente a los turcos. Mbappé disparó con la derecha y se lesionó de la pierna izquierda.

Mbappé dejó la concentración de la selección francesa y regresó a Madrid para visitar Valdebebas, donde el club merengue le ha realizado unas pruebas médicas que han confirmado el grado de la lesión sufrida en el primer partido de la Nations League.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución", comunicó el equipo blanco en su página web.

Cuánto tiempo estará de baja Mbappé

La lesión de Kylian Mbappé se produce en la rodilla izquierda, esa articulación que tantos problemas le ha dado entre los meses de diciembre y marzo y ahora vuelve a dejarlo afuera de acción.

Real Madrid no informó el tiempo que podría estar de baja Mbappé, pero según aseguran en España se estima que el goleador francés este fuera de las canchas de 10 a 12 días.

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Redacción web
Juan Carlos Miranda

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