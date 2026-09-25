Mbappé marca el primer gol de la era Zidane con Francia y le pasa lo peor

Estambul, Turquía.

Kylian Mbappé fue el encargado de marcar el primer gol oficial en la era de Zinedine Zidane como entrenador de la Selección de Francia, aunque su anotación quedó opacada por una situación que encendió las alarmas en el combinado galo y en el Real Madrid. El delantero francés abrió el marcador en el duelo entre Turquía y Francia, correspondiente a la primera jornada de la UEFA Nations League.

Transcurrían 54 minutos en territorio turco cuando una mala salida de los locales fue aprovechada por Michael Olise. El atacante francés recibió el balón y asistió a Mbappé, quien apareció dentro del área para sacar un potente disparo y mandar la pelota al fondo de las redes. El gol significó un momento especial para la nueva etapa de la selección francesa bajo las órdenes de Zidane. Sin embargo, la celebración duró poco, ya que minutos después Mbappé comenzó a mostrar molestias en su pie derecho.

El delantero fue atendido inmediatamente por los médicos de la Selección de Francia y, tras recibir asistencia, regresó al terreno de juego para intentar continuar con el partido.

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Sin embargo, el dolor persistió y Mbappé finalmente no pudo continuar y tuvo que abandonar el campo, visiblemente afectado por las molestias.