  1. Inicio
  2. · San Pedro

Industria textil enfrenta caída de exportaciones y menor inversión

El sector maquilador del norte reporta una reducción de 6.1% en sus exportaciones y no hay inversion

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 08:30 -
  • Laura Amaya
Industria textil enfrenta caída de exportaciones y menor inversión

La zona norte del país, reconocida como uno de los principales polos industriales y maquiladores de Honduras, enfrenta un escenario de incertidumbre ante la caída de las exportaciones y la menor llegada de inversiones.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. La industria maquiladora y textil de la zona norte atraviesa un escenario de menor actividad, marcado por la reducción de las exportaciones y la ausencia de nuevas inversiones, una situación que genera preocupación entre trabajadores y empresarios por su impacto en el empleo y la economía regional.

Joel López, secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras (Fith), señaló que las exportaciones del sector registran actualmente una disminución de 6.1% en lo que va del año y que, de mantenerse la tendencia, la caída podría llegar hasta 10% al cierre de 2026.

La menor demanda y el comportamiento de las exportaciones han obligado a algunas empresas a realizar ajustes para mantener sus operaciones. Entre las medidas aplicadas se encuentran el reacomodo de trabajadores, modificaciones en los horarios y jornadas laborales, reducción de personal y adelanto de períodos de vacaciones.

Estos cambios buscan evitar, según lo expuesto por el sector laboral, que las dificultades económicas deriven en el cierre definitivo de plantas y una mayor pérdida de empleos formales en la región norte.

RNP lleva enrolamiento infantil a centros educativos de San Pedro Sula

A la reducción de las exportaciones se suma la falta de nuevas inversiones en la industria textil y maquiladora. El sector también enfrenta dificultades relacionadas con la disponibilidad de materia prima e insumos necesarios para mantener y ampliar la producción.

La escasez de insumos y la falta de llegada de nuevas empresas textiles han limitado la capacidad de expansión de la industria en la zona norte del país.

La escasez de insumos y la falta de llegada de nuevas empresas textiles han limitado la capacidad de expansión de la industria en la zona norte del país.

 (Foto:LA PRENSA)

La ausencia de nuevos proyectos limita las posibilidades de expansión de la industria en la zona norte, donde la actividad maquiladora representa una fuente importante de empleo formal.

Para los trabajadores, uno de los principales efectos de esta situación es la reducción de los ingresos familiares cuando disminuyen las jornadas laborales o se pierden puestos de trabajo.

Puerto Cortés y Omoa enfrentan el sargazo con costosos operativos de limpieza

López relacionó además la falta de oportunidades laborales con la salida de hondureños hacia otros países, principalmente Norteamérica, en busca de alternativas de empleo y mejores ingresos.

Mientras el sector enfrenta este panorama, las organizaciones sindicales preparan la propuesta que presentarán en las próximas semanas en el proceso de negociación del nuevo salario mínimo para 2027.

La discusión estará marcada por el comportamiento de la economía, las condiciones del mercado laboral y el incremento del costo de vida, particularmente de los productos que integran la canasta básica familiar.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Laura Amaya

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias