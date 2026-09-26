Industria textil enfrenta caída de exportaciones y menor inversión

San Pedro Sula, Honduras. La industria maquiladora y textil de la zona norte atraviesa un escenario de menor actividad, marcado por la reducción de las exportaciones y la ausencia de nuevas inversiones, una situación que genera preocupación entre trabajadores y empresarios por su impacto en el empleo y la economía regional.

Joel López, secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras (Fith), señaló que las exportaciones del sector registran actualmente una disminución de 6.1% en lo que va del año y que, de mantenerse la tendencia, la caída podría llegar hasta 10% al cierre de 2026.

La menor demanda y el comportamiento de las exportaciones han obligado a algunas empresas a realizar ajustes para mantener sus operaciones. Entre las medidas aplicadas se encuentran el reacomodo de trabajadores, modificaciones en los horarios y jornadas laborales, reducción de personal y adelanto de períodos de vacaciones.

Estos cambios buscan evitar, según lo expuesto por el sector laboral, que las dificultades económicas deriven en el cierre definitivo de plantas y una mayor pérdida de empleos formales en la región norte.