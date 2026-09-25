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Próximo partido de Selección Honduras en Nations League: día, hora y duro rival

La Selección de Honduras ya pone la mirada en su siguiente compromiso en la Nations League de Concacaf.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 20:36 -
  • Redacción La Prensa
Próximo partido de Selección Honduras en Nations League: día, hora y duro rival

La Selección de Honduras debutó ante Surinam en la Nations League de Concacaf.

 Foto OPSA: Estalín Irías
Tegucigalpa, Honduras.

La Selección de Honduras arrancó oficialmente este viernes el proceso de cara a la Copa del Mundo 2030 con el entrenador español José Francisco Molina en el banquillo y lo hizo de la peor forma.

La Bicolor fue superada por Surinam en el estreno de la Concacaf Nations League (2-3), un partido que se disputó en el Estadio Nacional por el Grupo B y donde los aficionados catrachos se fueron muy calientes y decepcionados.

Los goles de 'H' fueron obra del joven Dereck Moncada, quien anotó su primer tanto con la Selección, ademas de brindar la asistencia a Bryan Róchez antes que los caribeños sentenciaran el encuentro en la segunda parte.

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El combinado catracho ya debe pasar rápido la página y enfocarse en la siguiente prueba que será dentro de solo tres días. Este lunes 28 de septiembre jugará ante Jamaica en Kingston por la segunda fecha del torneo desde las 6:00 PM.

Los 'Reggae Boyz' volverán a jugar en casa por segundo partido consecutivo y afronta este duelo ante Honduras luego de vencer más temprano Guatemala por 3-2.

SERIE HISTÓRICA

La serie histórica absoluta favorece ligeramente a Jamaica, aunque históricamente se ha mantenido como un enfrentamiento muy parejo y lleno de rivalidad en la región de Concacaf.

Ambos equipos se han enfrentado en 28 ocasiones, con 12 victorias de Jamaica, 10 triunfos de Honduras y 6 empates; 36 goles a favor de los caribeños y 34 a favor de los nuestros.

A pesar de la paridad histórica global, Jamaica domina con contundencia la última década. A la selección hondureña le ha costado mucho descifrar el estilo físico de los 'Reggae Boyz' en los últimos años.

Próximo partido de la Selección de Honduras

- Jamaica vs. Honduras - Lunes 28 de septiembre (6:00 PM) en Kingston

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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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