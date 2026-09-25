Jamaica vs Guatemala: Remontada agónica y gol al 94’, Honduras toma nota

Jamaica.

Cuando parecía que los chapines regresarían a casa con un valioso punto, los caribeños encontraron el gol de la victoria en el tiempo añadido para quedarse con los tres puntos en el National Stadium de Kingston.

La Selección Nacional de Guatemala vivió una noche amarga este viernes tras caer en el último suspiro por 3-2 ante Jamaica, en un emocionante duelo correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf.

Guatemala comenzó el partido de gran manera y se adelantó apenas al minuto 2. Óscar Santis apareció para marcar el 1-0 y darle una ventaja tempranera a la selección dirigida por Luis Fernando Tena.

Jamaica reaccionó y logró empatar antes del descanso por medio de Kasey Palmer, quien convirtió al minuto 47 para establecer el 1-1.

En la segunda parte, el conjunto local consiguió darle vuelta al marcador. Rumarn Burrell apareció al minuto 53 para colocar el 2-1 y poner contra las cuerdas a Guatemala.

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Sin embargo, los chapines no bajaron los brazos y volvieron a encontrar el empate. Óscar Santis apareció nuevamente al minuto 67, aprovechó una asistencia de Darwin Lom y firmó su doblete para establecer el 2-2.

Todo apuntaba a que el encuentro terminaría con reparto de puntos, pero Jamaica tuvo la última palabra. Renaldo Cephas apareció al minuto 94 para marcar el definitivo 3-2 y desatar la celebración de los aficionados locales.