Copeco advierte lluvias fuertes y tormentas eléctricas en tres departamentos

San Pedro Sula, Honduras. Las lluvias continuarán durante las próximas horas en la zona noroccidental de Honduras, con posibilidad de actividad eléctrica y episodios de precipitaciones fuertes en sectores puntuales de Cortés, Santa Bárbara y Yoro, informó Copeco.

Alberto López, meteorólogo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), explicó que las condiciones lluviosas se mantendrán durante la noche y podrían extenderse durante el fin de semana.

“Vamos a tener lluvia en horas de la noche con presencia de actividad eléctrica y puede ser episodios de lluvia fuerte. No quiere decir que va a llover en todo el departamento de Cortés, Santa Bárbara y Yoro, pero va a llover en partes puntuales donde nos va a dejar incidencia”, explicó.

Respecto al comportamiento de los ríos, López informó que se ha registrado un leve incremento en el nivel del río Chamelecón.

Detalló que el nivel pasó de 2.07 a 2.34 metros en comparación con el día anterior. Sin embargo, señaló que el aumento se mantiene dentro de los parámetros de seguridad.