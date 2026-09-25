Tabla posiciones Nations League Concacaf: Honduras se complica tras derrota ante Surinam

La Selección de Honduras se complicó la vida en su debut en la Concacaf Nations League tras sufrir una dolorosa derrota como local 2-3 contra Surinam que dio la sorpresa en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El Grupo B de la Liga A de la Nations League se puso emocionante en esta primera jornada luego de que Honduras empezara perdiendo y Jamaica sumara una agónica victoria sobre Guatemala.

La Bicolor catracha dio vuelta al marcador tras el tanto inicial de Justin Lonwijk que sorprendió a todos. Fueron Dereck Moncada y Bryan Róchez los anotadores de Honduras.

Sin embargo, la selección caribeña remontó por medio de Denzel Jubitana, que marcó el empate 2-2 antes del descanso y en el segundo tiempo un centro suyo que buscaba el área se desvió en la espalda de Luis Palma y terminó en el fondo del arco de Edrick Menjívar que nada pudo hacer, fue el 2-3.

Así, el debut oficial del español José Francisco Molina empezó de la peor forma al frente de la Selección de Honduras, que se queda en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones en el Grupo B con cero puntos.