Matan a su subinspector de la DPI y su acompañante cuando iba en su camioneta en Gracias, Lempira

Gracias, Lempira, Honduras. Un subinspector de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y su acompañante fueron asesinados este viernes cuando se transportaban en una camioneta por la salida de Gracias hacia San Juan, Intibucá.
Una de las víctimas fue identificada preliminarmente como José Armando Pinto, originario de Las Flores, Lempira, quien se desempeñaba como subinspector de la Policía Nacional y estaba asignado a la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH).
Pinto se encontraba realizando un curso de ascenso al grado inmediato superior, según el informe preliminar de la Policía. La identidad de la segunda víctima, también de sexo masculino, aún no ha sido establecida.
El hecho fue reportado en la calle principal que conduce hacia La Esperanza, frente al establecimiento conocido como Castillo Garden, donde las autoridades encontraron a los dos hombres sin vida en la parte de adelante de la camioneta Prado.
La Policía informó que un equipo de la DPI-UDIC número 13 se desplazaba hacia el lugar para procesar la escena y realizar las diligencias investigativas correspondientes. Las autoridades buscan recolectar indicios que permitan esclarecer el doble crimen e identificar a los posibles sospechosos.