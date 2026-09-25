Matan a su subinspector de la DPI y su acompañante cuando iba en su camioneta en Gracias, Lempira

Gracias, Lempira, Honduras. Un subinspector de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y su acompañante fueron asesinados este viernes cuando se transportaban en una camioneta por la salida de Gracias hacia San Juan, Intibucá.

Una de las víctimas fue identificada preliminarmente como José Armando Pinto, originario de Las Flores, Lempira, quien se desempeñaba como subinspector de la Policía Nacional y estaba asignado a la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH).