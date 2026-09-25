Bryan Róchez y una definición de crack: Golazo en el Honduras - Surinam

Tegucigalpa, Honduras.

El delantero hondureño Bryan Róchez apareció en el momento indicado y marcó un auténtico golazo en el duelo entre Honduras y Surinam, correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf. La Selección de Honduras comenzó con el pie izquierdo el encuentro tras recibir un gol tempranero, pero reaccionó de inmediato y en cuestión de minutos consiguió darle vuelta al marcador. Después del empate anotado por Dereck Moncada, al minuto 22 apareció Róchez para poner el 2-1 y desatar la locura en las gradas del Estadio Nacional Chelato Uclés.

La jugada nació con una recuperación del lateral Cristopher “Búho” Meléndez, Moncada tomó el balón y lanzó un largo pase hacia Róchez, quien aprovechó su velocidad para superar a dos defensores de Surinam. El atacante quedó mano a mano con el guardameta Etienne Vaessen, quien salió de su área para intentar evitar el peligro, pero Róchez con mucha clase y sangre fría, levantó el balón por encima del portero con un elegante globito. La pelota cruzó la línea de gol y terminó en el fondo de las redes, provocando la celebración de los aficionados hondureños que llegaron al Nacional para apoyar a la Bicolor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este tanto tuvo un significado especial para el atacante, quien tenía 913 días de no marcar con Honduras. Su último gol antes de este duelo había sido el 26 de marzo de 2024 en un empate 1-1 ante El Salvador en Houston, Texas, donde anotó de cabeza al minuto 62.