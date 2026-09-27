La mora de los abonados de la Enee llega a L21,137.9 millones

Tegucigalpa, Honduras. Los estados financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) registran cada mes un aumento en la cuenta por cobrar. Al 31 de agosto de 2026, los abonados de la estatal eléctrica reportan 21,137.9 millones de lempiras en morosidad. De acuerdo con los informes de la estatal, el saldo de la mora ha venido en crecimiento durante los últimos años.
Al 30 de septiembre de 2020, la morosidad por venta de energía ascendió a 11,820.7 millones de lempiras. En los últimos seis años, el saldo de las cuentas por cobrar se incrementó en 9,317.2 millones de lempiras, equivalente a 78.82%.
“La mora es uno de los problemas que las autoridades de la empresa no han logrado resolver a pesar de que en los últimos años se aprobaron amnistías”, dijo un funcionario de la estatal eléctrica.
La Enee tiene categorizados a los morosos en siete categorías. No obstante, el sector residencial concentra la mayor deuda por consumo de energía, con 11,106.1 millones de lempiras al 31 de agosto.
Continúa el sector comercial, con 4,170 millones de lempiras. Entre los sectores con mejor cumplimiento de pago destaca el industrial, al acumular 751.6 millones de lempiras en concepto de deuda.
No obstante, en la lista de morosos aparecen la administración pública y las alcaldías. Ejemplo de lo anterior son las instituciones autónomas, con 2,888 millones de lempiras, y el gobierno central, con L1,357.6 millones. Asimismo, las alcaldías adeudan 811.3 millones de lempiras, según informes de la estatal eléctrica.
Fuentes técnicas de la estatal eléctrica sostienen que la mayor parte de la deuda es incobrable, al corresponder a plazos mayores de 120 días, con un saldo de 17,995.3 millones de lempiras, equivalente al 85.13%.
Los vencimientos a 30 días suman 2,310.3 millones de lempiras (10.92% del total); L450.2 millones corresponden a 60 días (2.13 %) y L382.2 millones, a 90 días (1.82%). Estas son las deudas que pueden recuperarse.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica registra en su base de datos 2,177,458 clientes, de los cuales el 92 % corresponde a la categoría residencial.