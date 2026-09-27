La mora de los abonados de la Enee llega a L21,137.9 millones

Tegucigalpa, Honduras. Los estados financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) registran cada mes un aumento en la cuenta por cobrar. Al 31 de agosto de 2026, los abonados de la estatal eléctrica reportan 21,137.9 millones de lempiras en morosidad. De acuerdo con los informes de la estatal, el saldo de la mora ha venido en crecimiento durante los últimos años.

Al 30 de septiembre de 2020, la morosidad por venta de energía ascendió a 11,820.7 millones de lempiras. En los últimos seis años, el saldo de las cuentas por cobrar se incrementó en 9,317.2 millones de lempiras, equivalente a 78.82%.

“La mora es uno de los problemas que las autoridades de la empresa no han logrado resolver a pesar de que en los últimos años se aprobaron amnistías”, dijo un funcionario de la estatal eléctrica.