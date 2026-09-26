Conatel anuncia nuevas pruebas del sistema de alertas del 911 en dispositivos iPhone

San Pedro Sula, Honduras. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ( CONATEL ) anunció que el Sistema Nacional de Emergencias 911 realizará nuevas pruebas de la plataforma de ALERTA-HN, esta vez dirigida a los dispositivos iPhone, que incorporan el sistema operativo iOS.

Las instituciones responsables informaron que las próximas evaluaciones forman parte del proceso de validación de la herramienta, que busca garantizar que las alertas de emergencia puedan recibirse correctamente en los distintos tipos de teléfonos móviles utilizados por la población hondureña.

El pasado jueves 24 de septiembre se desarrolló una prueba piloto masiva en diferentes departamentos del país. Durante el ejercicio, los usuarios recibieron notificaciones acompañadas de sonidos de alarma, mientras un mensaje indicaba que se trataba de una prueba preventiva y no de una emergencia real.