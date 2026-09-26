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Conatel anuncia nuevas pruebas del sistema de alertas del 911 en dispositivos iPhone

Conatel anunció nuevas pruebas de ALERTA-HN en dispositivos iPhone, como parte del proceso de validación del sistema de alertas del 911

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 15:47 -
  • Lilibeth Funes
Conatel anuncia nuevas pruebas del sistema de alertas del 911 en dispositivos iPhone

CONATEL realizará nuevas pruebas de ALERTA-HN en iPhone tras evaluar el sistema en dispositivos Android.

San Pedro Sula, Honduras. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ( CONATEL ) anunció que el Sistema Nacional de Emergencias 911 realizará nuevas pruebas de la plataforma de ALERTA-HN, esta vez dirigida a los dispositivos iPhone, que incorporan el sistema operativo iOS.

Las instituciones responsables informaron que las próximas evaluaciones forman parte del proceso de validación de la herramienta, que busca garantizar que las alertas de emergencia puedan recibirse correctamente en los distintos tipos de teléfonos móviles utilizados por la población hondureña.

El pasado jueves 24 de septiembre se desarrolló una prueba piloto masiva en diferentes departamentos del país. Durante el ejercicio, los usuarios recibieron notificaciones acompañadas de sonidos de alarma, mientras un mensaje indicaba que se trataba de una prueba preventiva y no de una emergencia real.

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De acuerdo con las autoridades, esa etapa permitió comprobar satisfactoriamente la recepción de las alertas en equipos Android. Ahora, el proceso comenzará con dispositivos que utilizan el sistema operativo iOS , con el propósito de verificar su respuesta y detectar cualquier ajuste necesario antes de la implementación oficial de la plataforma.

Conatel anuncia nuevas pruebas de ALERTA-HN en iOS.

Conatel anuncia nuevas pruebas de ALERTA-HN en iOS.

ALERTA-HN está diseñado para enviar avisos de manera general o dirigidos a determinadas zonas geográficas, lo que permite a las autoridades comunicar rápidamente una situación de riesgo a las personas que se encuentren dentro del área potencialmente afectada.

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Conatel, ​​​el 911 y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) señalaron que las pruebas comenzarán de manera programada para optimizar la transmisión de los mensajes y asegurar el funcionamiento de la herramienta ante diferentes escenarios de emergencia.

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Redacción web
Lilibeth Funes

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