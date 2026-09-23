Todavía podés ganar un KIA Sonet y un KIA Tasman con la promoción “Ahorrá y Ganá" con Puma Energy

Tegucigalpa, Honduras.

Con Puma Energy y su promoción “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris, los hondureños todavía pueden ganar un KIA Sonet en el próximo sorteo, que se realizará el viernes 25 de septiembre. La promoción inició con ocho vehículos KIA: siete Sonet y un Tasman. Luego de la entrega de los seis primeros KIA Sonet, todavía quedan dos vehículos que continuarán sorteándose semanalmente. El sorteo final del KIA Tasman se realizará el 2 de octubre

Ganadores

El ganador del primer sorteo fue José de Jesús Solórzano, quien recibió el primer KIA en la estación Puma La Quinta, de El Progreso. Mientras que el segundo vehículo se fue hasta la estación Puma Nacaome, en el departamento de Valle, donde Jony Flores recibió oficialmente el segundo KIA Sonet de la promoción. Armando Mendoza fue el tercer ganador del sorteo y recibió oficialmente el KIA Sonet en la estación Puma Bella Vista, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés. El siguiente premio llegó hasta la estación Puma San Juan Pueblo, en el departamento de Atlántida, donde Chany Vásquez recibió oficialmente el cuarto KIA Sonet. La emoción de “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris llegó hasta la estación Puma Panamericana, en Choluteca, donde Raúl Maradiaga recibió oficialmente el quinto KIA Sonet de la promoción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sergio Campos recibirá oficialmente el sexto KIA Sonet de la promoción, luego de resultar ganador en el sorteo realizado el pasado 18 de septiembre. Además de los vehículos KIA, los participantes pueden optar por millones de puntos Pris y miles de premios instantáneos en las tiendas de conveniencia Super 7 participantes, entre ellos hot dogs, bebidas de Espresso Americano y Zambos Preparados.

Participar en la promoción “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris es sencillo:

1. Registrate en la aplicación de Puma Pris, realizá tus compras de combustible en estaciones Puma Energy o productos en tiendas de conveniencia Super 7 participantes a nivel nacional. Escaneá el código QR que te proporcionará el agente de servicio para registrar automáticamente tu participación. 2. Por cada L300 en consumo, acumulás una oportunidad adicional para participar por los carros KIA. ¡Mientras más compras realizás en estaciones Puma Energy y tiendas de conveniencia Super 7, más oportunidades tenés de ganar!

Duplicá tus oportunidades cuando: • Realizás compras en tiendas de conveniencia Super 7.

• Comprás gasolina CLEANTEC Pro (Super con 95 octanos).

• Pagás desde la aplicación Puma Pris con cualquier tarjeta de crédito o débito. Cuadruplicá tus oportunidades cuando: • Pagás desde la aplicación Puma Pris utilizando tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida.