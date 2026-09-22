USAP: la primera universidad de Honduras en recibir Gemini Experience y Gemini Academy

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad de San Pedro Sula® (USAP) marca un nuevo hito en la educación superior del país al convertirse en la primera universidad de Honduras en recibir Gemini Experience y Gemini Academy, un programa integral diseñado por Google for Education para fortalecer el uso de la Inteligencia Artificial en el contexto universitario entre líderes, docentes y estudiantes. Desarrollada durante cinco días, del 28 de julio al 1 de agosto, la experiencia acercó a la comunidad universitaria a conocimientos y aplicaciones de Inteligencia Artificial orientados al ámbito educativo. Más de 4,500 estudiantes y docentes de USAP se capacitaron en Inteligencia Artificial, abordando temas como su uso ético, aplicaciones prácticas para la enseñanza y el aprendizaje, y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas que están redefiniendo la experiencia educativa.

“En USAP entendemos que la Inteligencia Artificial está transformando la manera en que aprendemos, enseñamos y nos preparamos para el futuro. Ser la primera universidad de Honduras en recibir Gemini Experience y Gemini Academy reafirma nuestro compromiso de brindar a estudiantes y docentes oportunidades para desarrollar las competencias que demanda un entorno en constante evolución”, expresó el Dr. Senén Villanueva, rector de la Universidad de San Pedro Sula. La llegada de Gemini Experience y Gemini Academy a USAP representa un paso más en la apuesta de la Universidad por integrar nuevas tecnologías a la experiencia académica y acercar a su comunidad a las herramientas que están marcando el presente y futuro de la educación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

A través de iniciativas como esta, USAP continúa promoviendo el uso responsable y estratégico de la tecnología, generando oportunidades para que estudiantes y docentes fortalezcan sus capacidades y estén preparados para desenvolverse en un mundo cada vez más impulsado por la Inteligencia Artificial. Como la única universidad en Honduras potenciada por Arizona State University®, USAP continúa ampliando las experiencias y oportunidades de aprendizaje que conectan a su comunidad con una perspectiva global y con las tendencias que están redefiniendo la educación.

Acerca de la Universidad de San Pedro Sula®

Fundada el 15 de noviembre de 1977, USAP® es la primera universidad privada de Honduras. Desde sus inicios fue creada para ampliar el acceso y elevar la calidad de la educación superior. Como institución pionera en innovación tecnológica, la universidad cuenta con una extensa trayectoria utilizando Google Workspace for Education desde 2013. Este compromiso con la vanguardia digital se fortaleció en 2020 al invertir en las herramientas avanzadas del licenciamiento Education Plus, y marca un nuevo hito estratégico en 2024 con la incorporación de Google AI Pro for Education. Actualmente ofrece más de 30 programas de pregrado, postgrado y técnicos, además de certificaciones orientadas al desarrollo profesional. www.usap.edu

Sobre Arizona State University® (ASU)