Clínica y Hospital Ferraro inaugura sala para cirugías de mayor complejidad

San Pedro Sula, Honduras.

Para fortalecer la oferta de servicios médicos en San Pedro Sula y sus alrededores, Clínica y Hospital Ferraro inauguró la sala de operaciones “Leonela Mármol de Gonzáles”, donde se realizarán cirugías de mayor complejidad para la población. A partir de ahora, la clínica, ubicada en barrio Medina, realizará cirugías cardiovasculares y ortopédicas, que forman parte de la oferta de servicios médicos de “alta calidad, tecnología avanzada y con calor humano”, subrayó el licenciado Melvin Ferraro, director general de la institución. Ferraro señaló que, con esta iniciativa, la clínica brindará a los pacientes acceso a cirugías más complejas que no están disponibles en el sector público y que ahora podrán realizarse a precios accesibles.

El legado

Durante el evento, Ferraro destacó que el fundador de la institución, el doctor Melvin Ferraro, comenzó en un consultorio muy pequeño, atendiendo a numerosos pacientes y priorizando el servicio sobre el beneficio económico. Reconoció que continuar el legado de su padre ha sido difícil y complejo, considerando que el 85% de las empresas familiares no logra sobrevivir a un relevo generacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Expresó que “estos 10 años han sido realmente extremadamente bendecidos”, ya que ha contado con la bendición de Dios y el apoyo de sus padres, hermanos y del equipo de colaboradores de la clínica. El quirófano lleva el nombre de su abuela, Leonela Mármol de Gonzáles, a quien le dedicó un fuerte aplauso junto con los asistentes al evento, entre ellos socios, médicos, colaboradores y medios de comunicación.

Equipamiento

El quirófano, equipado con brazo en C, cuenta con tecnología de diversos países, incluidos Alemania, Estados Unidos y Corea del Sur, lo que refleja una integración de tecnología internacional. El equipamiento de alta gama incluye una máquina de anestesia marca Ascent, de origen alemán, y un monitor de signos vitales también alemán, que cubre parámetros como ECG/EKG, SpO₂, NIBP, temperatura y capnografía. Además, disponen de un desfibrilador y una lámpara quirúrgica (cielítica) de marca Advance, de origen estadounidense, así como un electrocauterio y mobiliario médico de fabricación coreana.

Crecimiento

Con 46 años de servicio a la población, la institución médica ha logrado abrir dos clínicas más, ubicadas en la colonia Satélite, en San Pedro Sula, y en Choloma. Hace 10 años, la clínica inició un proceso de modernización, durante el cual se han instalado unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios. En unos 4 o 5 años, informó Ferraro, planean inaugurar una nueva clínica en San Pedro Sula. También anunció que pondrán a disposición de los pacientes el servicio de resonancia magnética, así como una clínica especializada en urología y cardiología, que estará ubicada en un terreno colindante con su actual ubicación en barrio Medina.