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Clínica y Hospital Ferraro inaugura sala para cirugías de mayor complejidad

Clínica y Hospital Ferraro inauguró una nueva sala de operaciones en San Pedro Sula para ampliar su oferta de cirugías cardiovasculares y ortopédicas.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 10:00 -
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Clínica y Hospital Ferraro inaugura sala para cirugías de mayor complejidad

Melvin José Ferraro, Jessie Ferraro, Melvin Ferraro Laínez, Juan José Leiva, Isaul López, Luis Varela y Eric Silva.

 Fotos: Yoseph Amaya
San Pedro Sula, Honduras.

Para fortalecer la oferta de servicios médicos en San Pedro Sula y sus alrededores, Clínica y Hospital Ferraro inauguró la sala de operaciones “Leonela Mármol de Gonzáles”, donde se realizarán cirugías de mayor complejidad para la población.

A partir de ahora, la clínica, ubicada en barrio Medina, realizará cirugías cardiovasculares y ortopédicas, que forman parte de la oferta de servicios médicos de “alta calidad, tecnología avanzada y con calor humano”, subrayó el licenciado Melvin Ferraro, director general de la institución.

Ferraro señaló que, con esta iniciativa, la clínica brindará a los pacientes acceso a cirugías más complejas que no están disponibles en el sector público y que ahora podrán realizarse a precios accesibles.

El licenciado Melvin Ferraro destacó que la clínica ha logrado mantener el legado de sus padres, con un importante crecimiento de servicios médicos y expansión en los últimos 10 años.

El licenciado Melvin Ferraro destacó que la clínica ha logrado mantener el legado de sus padres, con un importante crecimiento de servicios médicos y expansión en los últimos 10 años.

El legado

Durante el evento, Ferraro destacó que el fundador de la institución, el doctor Melvin Ferraro, comenzó en un consultorio muy pequeño, atendiendo a numerosos pacientes y priorizando el servicio sobre el beneficio económico.

Reconoció que continuar el legado de su padre ha sido difícil y complejo, considerando que el 85% de las empresas familiares no logra sobrevivir a un relevo generacional.

El equipo médico responsable de realizar las operaciones quirúrgicas en la nueva sala de operaciones de la Clínica y Hospital Ferraro.

El equipo médico responsable de realizar las operaciones quirúrgicas en la nueva sala de operaciones de la Clínica y Hospital Ferraro.

Expresó que “estos 10 años han sido realmente extremadamente bendecidos”, ya que ha contado con la bendición de Dios y el apoyo de sus padres, hermanos y del equipo de colaboradores de la clínica.

El quirófano lleva el nombre de su abuela, Leonela Mármol de Gonzáles, a quien le dedicó un fuerte aplauso junto con los asistentes al evento, entre ellos socios, médicos, colaboradores y medios de comunicación.

La nueva sala de operaciones está equipada con tecnología de alta gama, procedente de Alemania, Estados Unidos y Corea del Sur.

La nueva sala de operaciones está equipada con tecnología de alta gama, procedente de Alemania, Estados Unidos y Corea del Sur.

Equipamiento

El quirófano, equipado con brazo en C, cuenta con tecnología de diversos países, incluidos Alemania, Estados Unidos y Corea del Sur, lo que refleja una integración de tecnología internacional.

El equipamiento de alta gama incluye una máquina de anestesia marca Ascent, de origen alemán, y un monitor de signos vitales también alemán, que cubre parámetros como ECG/EKG, SpO₂, NIBP, temperatura y capnografía.

Además, disponen de un desfibrilador y una lámpara quirúrgica (cielítica) de marca Advance, de origen estadounidense, así como un electrocauterio y mobiliario médico de fabricación coreana.

El padre Fausto Leonardo Henríquez realizó la bendición del nuevo quirófano.

El padre Fausto Leonardo Henríquez realizó la bendición del nuevo quirófano.

Crecimiento

Con 46 años de servicio a la población, la institución médica ha logrado abrir dos clínicas más, ubicadas en la colonia Satélite, en San Pedro Sula, y en Choloma.

Hace 10 años, la clínica inició un proceso de modernización, durante el cual se han instalado unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios.

En unos 4 o 5 años, informó Ferraro, planean inaugurar una nueva clínica en San Pedro Sula. También anunció que pondrán a disposición de los pacientes el servicio de resonancia magnética, así como una clínica especializada en urología y cardiología, que estará ubicada en un terreno colindante con su actual ubicación en barrio Medina.

Ligia Castro, Stefany Fox y Nayeli Girón.

Ligia Castro, Stefany Fox y Nayeli Girón.

Ferraro destacó el cumplimiento de todas las licencias requeridas por Salud Pública, la SESAL, Sanitaria Ambiental y Bomberos. Indicó que trabajan por lograr certificaciones de mayor complejidad en el corto plazo.

Actualmente, Clínica Ferraro cuenta con un staff de aproximadamente 100 médicos especialistas y cerca de 50 médicos generales disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.

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