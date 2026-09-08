Para conmemorar su 40 aniversario: UTH realiza la primera edición del Festival de las Naciones

San Pedro Sula, Honduras.

En el marco de la celebración de sus 40 años de trayectoria, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) realizará la primera edición del Festival de las Naciones, un evento que reunirá cultura, gastronomía, música, entretenimiento y tradiciones de diferentes países en un mismo espacio. El Festival de las Naciones se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026, en las instalaciones de UTH Campus San Pedro Sula, con entrada completamente gratuita para toda la población.

Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia multicultural con representaciones de distintos países, propuestas gastronómicas, presentaciones artísticas, shows en vivo, juegos, actividades para toda la familia, sorpresas y espacios diseñados para celebrar la diversidad y el intercambio cultural. Como parte de la programación especial, el sábado 12 de septiembre, a partir de las 6:00 p. m., el cantautor hondureño Polache ofrecerá un concierto gratuito, sumándose a esta gran celebración con su música y talento.

Horarios del Festival

* Viernes 11 de septiembre: a partir de las 5:00 p. m.

* Sábado 12 de septiembre: a partir de las 10:00 a. m.

Polache en concierto: 6:00 p. m.

* Domingo 13 de septiembre: a partir de las 10:00 a. m. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse