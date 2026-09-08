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Para conmemorar su 40 aniversario: UTH realiza la primera edición del Festival de las Naciones

La Universidad Tecnológica de Honduras anuncia la realización del primer Festival de las Naciones mismo que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026, en las instalaciones de UTH Campus San Pedro Sula

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 10:39 -
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Para conmemorar su 40 aniversario: UTH realiza la primera edición del Festival de las Naciones

Este próximo 11, 12 y 13 de septiembre de 2026 se llevará a cabo el primer Festival de las Naciones.

 Fotos: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

En el marco de la celebración de sus 40 años de trayectoria, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) realizará la primera edición del Festival de las Naciones, un evento que reunirá cultura, gastronomía, música, entretenimiento y tradiciones de diferentes países en un mismo espacio.

El Festival de las Naciones se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026, en las instalaciones de UTH Campus San Pedro Sula, con entrada completamente gratuita para toda la población.

El primer Festival de las Naciones organizado por UTH se llevará a cabo este mes de septiembre.

El primer Festival de las Naciones organizado por UTH se llevará a cabo este mes de septiembre.

Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia multicultural con representaciones de distintos países, propuestas gastronómicas, presentaciones artísticas, shows en vivo, juegos, actividades para toda la familia, sorpresas y espacios diseñados para celebrar la diversidad y el intercambio cultural.

Como parte de la programación especial, el sábado 12 de septiembre, a partir de las 6:00 p. m., el cantautor hondureño Polache ofrecerá un concierto gratuito, sumándose a esta gran celebración con su música y talento.

Horarios del Festival

* Viernes 11 de septiembre: a partir de las 5:00 p. m.
* Sábado 12 de septiembre: a partir de las 10:00 a. m.
Polache en concierto: 6:00 p. m.
* Domingo 13 de septiembre: a partir de las 10:00 a. m.

Como parte de la programación especial, el sábado 12 de septiembre, a partir de las 6:00 p. m.

Como parte de la programación especial, el sábado 12 de septiembre, a partir de las 6:00 p. m.

Con esta primera edición del Festival de las Naciones, UTH reafirma su compromiso de crear espacios que promuevan la integración, la cultura, la convivencia y el acercamiento entre diferentes tradiciones, al tiempo que celebra cuatro décadas de formación, crecimiento y aporte a la sociedad hondureña.

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